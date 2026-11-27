Sì, lui (chi sa sa, per chi non sa: Teo Bok) è uscito. Ma non ho esultato. Ora che non c’è più, con la sua dizione da sceneggiato Rai, con i suoi ammiccamenti alla telecamera, con le sue performance tutte uguali, mi manca. In fondo lo so che era un bravo ragazzo, aveva solo sbagliato talent. Ad Amici lo avrei amato follemente.

Sì, anche Le Distanze sono usciti, perché era inevitabile, al Forum non li potevi portare tre ragazzi che se ne sono fregati di dov’erano e hanno solo fatto ciò che gli piaceva, scommettendo su sé stessi e sbagliando pure quando era giusto farlo.

Sì, è stata una semifinale prevedibile e il format deve inventarsi qualcosa in più: noi votiamo per Giorgia che come la Presidente della Repubblica (che vorrei) possa avere diritto di voto e soprattutto di veto.

VOTO 10 Sayf Ma che bello il suo Rino Gaetano, cantato con gioia, rispetto e intelligenza, di cui è piena anche la canzone Bombe, che farla a X Factor è da grandi uomini oltre che da grandi artisti. Un superospite nel senso più ampio e totale della parola.

VOTO 9 Alex Fontana La sua performance ha avuto solo un difetto. Essere talmente perfetta da farlo andare subito in finale privandoci così del piacere di riascoltarlo cantare nella stessa serata (peraltro avrebbe fatto R U Mine? degli Arctic Monkeys, sigh). Jake La Furia sapeva così tanto bene che sarebbe arrivato passeggiando in semifinale che si è tenuto Champagne Supernova come la mossa segreta e finale di un videogioco, per sbaragliare tutto e tutti. Gli Oasis sembrano essere stati inventati per permettere a Fontana di cantarli. Alex ooo.

VOTO 8 Le Distanze Sono la cartina di tornasole di un’edizione strana, senza strafavoriti, senza fenomeni ma con un livello medioalto. Un’edizione strana, perché di solito un progetto come il loro a X Factor ti fa innamorare e appassisce (nel talent e non di rado anche fuori) perché al contatto con il talent stesso, con il mainstream, quelli come loro diventano calligrafici, innamorati della loro immagine e perdono la loro forza vitale. E soprattutto raramente ne escono migliorati, progetti così, da queste parti, se non con Sua Maestà Manuel Agnelli, ma lì è diverso, è come Maradona che vince nel 1986 con una nazionale che in difesa aveva uno che giocava nella serie B argentina. In questa edizione invece ci ritroviamo i finalisti che ci sono arrivati proprio perché sono andati dritti (chi come Camilla ha provato a crescere e cambiare, è stata eliminata), non hanno trovato nulla in X Factor se non una palestra, un luogo in cui esibirsi, senza migliorarsi, o meglio senza cercare altre ispirazioni, visioni, campi da gioco. Le Distanze si fermano a un passo dal Forum perché sono rimasti loro stessi, ma percorrendo sfide di generi musicali, di estensione vocale (ha sofferto, ha lottato e vinto quel frontman adorabile che è Andrea, che di secondo nome non a caso fa Manuel), di messa in scena e di attitudine, mantenendo intatta la loro firma. E così hanno fatto anche in questa puntata, con il colpo di tacco – anche di Irama, va detto, grande assegnazione – di Mon Amour di Slimane che poteva essere una trappola enorme e invece li ha mostrati in tutto il loro splendore e coraggio (pure Sweet Dreams, ma lì sono stati più attenti a non sbandare). Non ha pagato, anche perché questo è il Paese che a loro preferisce Teo Bok al televoto, il che ci fa capire anche molto delle cose che succedono in cabine elettorali più serie. Siete stati grandi ragazzi e di voi ci ricorderemo. Di altri, chissà.

VOTO 7,5 Patrizia Napolano Con lei è inevitabile andare d’ossimoro: è nata una stella, ma è anche stata persa un’occasione. Lo capisci su Je Suis Malade, dove si produce nella sua performance probabilmente più bella, dimostrando che con lei si poteva rischiare di più (ma poi magari faceva la fine di Camilla, in fondo ha ragione Jake che quando hai un cavallo di razza a X Factor da giudice devi cercare solo di farlo correre dritto il più veloce possibile). Su Rihanna, però, scivola, non va a fuoco, si salva perché quando è in difficoltà sfodera i muscoli e l’emozione di chi ascolta copre le mancanze di misura. Bravissima, ma dovrà capire cosa vuole fare da grande, perché il cortile in cui vuole giocare è davvero troppo piccolo.

VOTO 7 Giacomo Calò Allora: Gino Paoli è uno sgambetto che il suo giudice non doveva fargli, però va pure detto che con un po’ di autolesionismo Gabbani ci ha abituato a queste scelte in momenti cruciali che raramente hanno pagato ma non di rado ci hanno fatto stimare gli sconfitti. Una lunga storia d’amore è davvero uno di quei pezzi che ha una sola voce, che non può essere cantata da altri, ma anche e soprattutto per il fatto che lui la porti a casa senza ossa rotte ha del miracoloso e fa capire quanto talento abbia. Per intenderci, laddove Patrizia pur uscendo di qualche decina di centimetri dalla sua comfort zone rimane salda sulle proprie sicurezze vocali e di tono, lui cambia tutto quello che ci ha mostrato e fa una buona figura. Poi Gabbani non contento lo mette pure in pericolo chiedendo un tilt che a quanto pare neanche Bok voleva e Calò rimane con noi solo grazie all’endorsement dell’avversario. Meglio così.

VOTO 6 Teo Bok Allora, detto che Gabbani dopo Faith – George Micheal, un po’ troppo per Teo – a lui dà l’assegnazione più blindata della storia di X Factor – ecco qual è il suo genere, le canzoni dei Mondiali, se due puntate fa faceva pure Waka Waka lo mandavano direttamente all’inaugurazione dell’edizione 2030 e in finale volevamo Un’estate italiana –, con Livin’ la vida loca vediamo tutto il suo talento, ovvero una voce che non si rompe neanche a mattonate e a 200 battiti al minuto e un atletismo danzante non indifferente, Ma anche i suoi limiti. Perché dall’inizio ha dimostrato di avere solo due espressioni sul palco (ma pure fuori), con gilet a pelle e senza. Perché dall’inizio quella voce che sembra uscire da uno studio di registrazione, non si è mai scomposta, spettinata, non si è mai presa un rischio se non quando ha rappato (male). E perché le sue coreografie, le sue mossette erano vecchie già quando Patrick Swayze faceva film d’epoca. Io sono sicuro che sia un ragazzo simpatico, pure buono, che quella bonomia dalla voce impostata nasconda una sincerità che però, microfono in mano, non è mai arrivata (però che gran giocata chiedere il voto a Calò, altro che Sanremo, dategli Cinecittà). Non faccio altre battute, promesso, altrimenti i fan mi bacchettano e mi chiedono di andare in psicoterapia. Io ci vado e non mi perdo una seduta, però se volete contribuire ve ne sarei grato, è decisamente costoso come modo di prendersi cura di sé. E comunque Teo, ora che non ci sei più, mi mancherai. Se ci fosse ancora il Festivalbar tu dovresti vincerlo. Anzi, condurlo. Perché alla fine anche Teo Bok ha fatto cose buone (cari fan, questo non è un endorsement al fascismo, è ironia).

VOTO 5 Mad-Dog I simboli di questa edizione. Adorabili, bravi, musicisti solidi. Su Figure It Out non sbagliano nulla, i Royal Blood sembrano dar loro la possibilità di mostrarsi in tutte le loro capacità. Però, fanno troppo spesso il compitino, sapendo che tra televoto e geopolitica interna una band doveva rimanere e non potevano essere Le Distanze, perché quando arriva la finale la composizione dei finalisti di X Factor diventa più prevedibile di una puntata dell’Ispettore Derrick. Di loro io ancora non ho capito chi e cosa sono. So solo che sarebbero dei meravigliosi turnisti. E sì, amo anche io i bomboloni alla crema.

VOTO 4 I giudici Tranne Jake (che però si è ritrovato con il solo Fontana troppo presto e si è tenuto molto), diciamocelo, il tavolo più ininfluente e piatto degli ultimi anni. Nei live, dove televisivamente sono stati mosci e poco reattivi, affatto divertenti e molto ripetitivi, fuori non riuscendo davvero a dare ai concorrenti qualcosa in più. Sarà che i giudici migliori sono sempre quelli che se ne vanno, sarà che i concorrenti arrivano sempre più strutturati, ma sono stati davvero decorativi in questa edizione. Per carità, non vogliamo Leclerc e Hamilton, o Fedez contro chiunque, ma sento la mancanza non dico di Manuel, Sua Immensità, ma persino di Achille Lauro. Stanotte mi sono svegliato sognando Rkomi, pensate.