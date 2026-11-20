Non c’è bisogno che vi faccia spoiler, se vi dico che è stata eliminata la più brava sapete dirmi voi, immediatamente, nome e cognome (Camilla Guerini, ehm). Se ne va perché sbaglia l’inedito, per la vigliaccheria di un giudice che ha gonfiato il petto contro le strategie fino a un secondo prima – proposta: sostituiamo Irama con il Terzultimo di Giovanni Vernia -, per un pubblico che alla fine, stremato, ha votato con gli ormoni e non con la competenza. Inediti fiacchi, ma il Vivien di Alex Fontana e Omissione di soccorso de Le Distanze sono due pezzoni.

La vera domanda però è un’altra: chi è il/la stylist di Mariasole Pollio che dopo averla vestita meravigliosamente finora, l’ha punita atrocemente vestendola da accabadora?

VOTO 10 Alex Fontana Vivien è l’inedito più sorprendente della serata, se avessi 50 euro da buttare, li punterei sul fatto che sarà il più ascoltato. La verità è che con quella faccia un po’ così, noi continuiamo a sottovalutarlo, e invece io vorrei essere Alex Fontana. Che a X Factor ci sta con cazzimma e come se stesse in un locale a Secondigliano, fregandosene di tutto e tutti. Come se tutto fosse un regalo ma allo stesso tempo con l’attitudine di quello che è stato in Vietnam e non sarà una partita a paintball a traumatizzarlo. Lui è lo stesso dal primo secondo in cui l’abbiamo visto. Anzi no, migliora sempre. Quando ha presentato il brano, quando ha detto che era in italiano, io avevo già preparato il mio grido di dolore per la sua eliminazione. E invece. Vivien è catchy, ha una sua intensità emotiva e un ritmo pop e light rock che è da artista consumato. Ormai sono talmente un Fontanello che lo trovo pure fottutamente bello. Paola Iezzi scansati, lui è mio.

Comunque quanto è sexy quando finisce il suo inedito e sorride sornione, senza scomporsi. Come se di inediti così ne avesse a bizzeffe in repertorio. Alex Fontana, insegnami a vivere. E regalami il tuo Christmas cardigan con la scritta geniale e Fontanesca “Fly Now Die Later”. P.S.: sì, lo so, ha cantato pure Lana Del Rey. Ma è davvero una notizia ribadire la perfezione della sua esecuzione persino dopo una settimana di influenza?

VOTO 9,5 Giorgia Più bella cosa non c’è, più bella cosa di te in quel vestito argentato, lo sai di te sono innamorato, grazie di esistereeee. Scherzi a parte, diamole un ruolo oltre la conduzione, un ruolo che le permetta non dico di votare, ma almeno di aiutare i quattro moschettieri del “non cambiare l’armonia”, “non so nulla, ma so tutto”, “è il mio pezzo preferito” e “state facendo strategia” (quasi mi manca Emma Marron- no, non è vero) a capire quando la stanno dicendo grossa. Ecco, facciamo così: lei deve giudicare tecnicamente il coefficiente di difficoltà di ciò che verrà cantato in puntata e l’esattezza tecnica di come è stato eseguito.

VOTO 9 Le Distanze Ok, ok, le Bokkers anche questa volta mi accuseranno di avercela pregiudizialmente con il Teo (inter)nazionale e di amare acriticamente questi tre ragazzi. Però questi tre ragazzi rischiano ogni cazzo di volta, si meritano gli applausi e anche le lacrime di chi la musica la fa, di notte, quando arriva, quando l’ispirazione non ti molla e non ti fa dormire. E Omissione di soccorso è un pezzo perfettibile – nell’esecuzione, non nel testo né nell’arrangiamento -, ma ha una grande personalità, ti sposta qualcosa dentro, è quell’indie che vorremmo al posto delle cantilene paracule in cui anneghiamo da anni. Rimanendo pure pop, e il tutto in italiano. Avrei pure dato 10, ma poi cantano uno dei capolavori più straordinari che la canzone italiana abbia: Il mondo di Jimmy Fontana (ma vogliamo ringraziare Niccolò Ammaniti perché oltre a essere l’autore migliore d’Italia e non solo, l’ha riportata in auge nella sigla di quell’altro capolavoro che è Il miracolo?). E pure se per me è un inno, una roba intoccabile tipo Perdere l’amore, la loro versione mi è piaciuta. Detto questo anche se sono innamorato di loro, va detto che Fontana era un esecutore eccezionale, che dava a questo inno alla vita una potenza granitica, mentre la loro versione aveva imprecisioni e il cambio di ritornello interessante ma non all’altezza. Ma se la giocano, non fanno zero a zero, e quindi va bene così. Ah, voglio Andrea in un film di Pietro Castellitto.

VOTO 8 Giacomo Calò “Fanculo il mondo vada in cenere. Ma almeno se non puoi. Almeno se non vuoi. Almeno tu resta. A un passo da me”: c’è chi lo ha canticchiato con la voce di Giuliano Sangiorgi e chi mente. Per fortuna però non lo ha fatto Giacomo Calò, che lo ha cantato con il suo stile, il suo timbro, la sua rabbia dolce. Certo, va detto che i concorrenti che ogni anno ottengono il biglietto della lotteria di ricevere in dono un inedito da una star, sono avvantaggiati al limite della concorrenza sleale nella competizione. Calò si è dovuto preoccupare giusto di cantarlo bene e capirlo e non farsi cannibalizzare, gli altri pure di pensarlo e scriverlo. E questo vale ancora di più se ti sei giocato il ballottaggio con Camilla. Inoltre i giudici non si sognerebbero mai di criticare un collega così illustre, anche se in questo caso non ce ne era ragione. Il pezzo è notevole e sarebbe bello vederglielo cantare insieme, perché quell’assenza di ritornello con il finale in crescendo sarebbe perfetto per un duetto Calò-Sangiorgi. Perché allora “solo” 8? Perché come nelle gare di tuffi fondamentale è il coefficiente di difficoltà della performance e quello di Giacomo era più basso degli altri. Facendo da dio Lose Control si fa perdonare, comunque.

VOTO 7 Patrizia Napolano Riman è un titolo geniale, con il suo doppio significato di restare e di domani, di promessa e di futuro. Il testo è solido, non sconvolgente, l’arrangiamento e l’esecuzione sono ormai un marchio di garanzia. Il problema è che al primo ascolto ti chiedi se sia una cover come le altre che abbiamo sentito da lei (e come quella che ha cantato nella stessa puntata), quasi che la sua voce così imponente e potente si mangiasse tutto il resto, diventando invadente e ingombrante e non permettendole (e permettendoti) più di andare oltre “Patrizia che canta”, quasi che lei sia in un eterno assolo vocale, in un riff canoro lanciato verso tonalità sempre più alte e piene. Che sia così riconoscibile da diventare lei il solo elemento di interesse è un bene o un male? Forse entrambe le cose, ma di sicuro a X Factor questo farà schizzare in alto le probabilità di una sua vittoria.

VOTO 6 Mad-Dog Il batterista ha dato un tappeto rock clamoroso a un pezzo che senza di lui sarebbe stato da boy band un po’ vintage. Il che ci dice che i Mad-Dog rimangono tali, in fondo in fondo, pure quando fanno i paraculi. Pericolosa verrà ascoltato, e pure parecchio, però è un pezzullo leggero leggero che ti sfugge dalle orecchie mentre lo senti, ottimo per distrarsi in modo molto gradevole e dimenticarlo un attimo dopo. Piacerà a molti, ma la verità è che è sembrato fatto apposta per non essere eliminati e niente di più. E così vale per la loro versione di Psycho Killer: un pezzo così meglio farlo male, ma terremotare il palco, che farlo come un compitino pieno di errori rossi.

VOTO 5 Teo Bok Il fatto che non ci sia un’edizione 2026 di X Factor negli USA ci costringe ad avere Teo Bok in quella italiana. E ogni volta che lo sento parlare come un insegnante di dizione senza un briciolo di (auto)ironia rivaluto l’aberrante concetto di remigrazione. Va detto però che l’inedito se hai 12 anni è mezzo può piacerti, Believe Me è proprio la cosa che ti aspetti da lui e però ha il pregio di essere abbastanza media da non essere rovinata dalla sua standardizzazione di qualsiasi pezzo altrui. Qui lo standard è lui e la porta a casa. Paradossalmente lo aiuta proprio che il pezzo sia medio(cre) come lui. Lui è il medioman überpop, una sorta di supereroe che rende tutto uguale. Persino Always di Bon Jovi con lui non è più quel grido d’amore e di rabbia e di tossicità reso mitico da Jon Bon Jovi. Canzone maschia, quasi patetica per quanto fa vibrare il tamarro che è in noi. Lui la “pulisce” e ora ho capito: Bok è la prima AI in concorso a X Factor. Geni. Passa grazie alla dichiarazione d’amore alla fidanzata a Miami in portoghese. Una roba così cringe che gli costa la sufficienza che questa volta si era guadagnato.

Un applauso al pubblico che non ci casca se non alla fine. Ahimé, ci cascano i giudici, con tutte le scarpe.

VOTO 4 Camilla Guerini Canta bene e questo non cambia, ma Solo noi è scritto benino (qualche verso azzeccato e autobiografico) ma piatto e sciattino, prevedibilissimo – per Camilla l’inedito era l’unica possibilità di sorprenderci e decide di non farlo, insieme alla sua giudice – e se vuoi fare Sienna Spiro, scrivi e canta in inglese. Altrimenti sembri soltanto un’Alessandra Amoroso che non ce l’ha fatta. Sempre che pure quest’ultima ce l’abbia fatta. Abbastanza incomprensibile l’entusiasmo del tavolo dei giudici che probabilmente arriva perché canta per prima. Il pubblico però non ci casca e viene mandata in ballottaggio così da non poter fare la manche della cover, dove avrebbe fatto la solita prova perfetta. Un suicidio assistito.

VOTO 3 Il product placement Sta peggiorando sempre di più. In confronto gli attori che fumavano senza soluzione di continuità nei grandi film di Hollywood del dopoguerra erano dei dilettanti. Non pretendo la classe con cui Richard Gere portava Armani nel mondo con un film cult, ma qui ci tocca vedere la marca di un divano scritta grande quanto la fronte di Alex Fontana (che è una piazza d’armi). Per non parlare della schermata di presentazione dei cantanti che è più trash del set di Primo Appuntamento nel GialappaShow. Vi prego, impegnatevi. Io adoro gli sponsor, li amo tutti, ci tengono in vita. Ma usiamoli con fantasia, creatività, rendiamoli funzionali. Finirò per apprezzare Giulia De Lellis andando avanti così.

VOTO 2 Il tilt Già il televoto è il male del nostro presente. Ma a dirla tutta, almeno in questa puntata punisce l’unico passo falso di Camilla e quello che dovrebbe essere a Miami già da un paio di settimane. Però che quattro giudici profumatamente pagati per essere là deleghino il ballottaggio di nuovo al pubblico è demenziale: come regola e come decisione. Qui servirebbe Giorgia, almeno. Datele il diritto di voto (io le darei pure quello di veto alle decisioni fesse) almeno quando c’è lo stallo. Alla fine era quasi in lacrime sua maestà Giorgia (sa che è un po’ colpa sua), tenere Bok e mandare via Camilla è come divorare la pizza con l’ananas lasciando intonso un piatto cucinato da Antonino Cannavacciuolo (si capisce che io aspetto Masterchef come Elly Schlein ha aspettato GTA VI?). Per la cronaca vince quello che si è saputo creare una fanbase fanatica e acritica, perde la ragazza acqua e sapone che è venuta a cantare, migliorare e non a raccogliere voti di telespettatori. Paga, Camilla, un inedito bruttino, ma abbiamo visto e sentito di peggio su quel palco. Teo Bok, il ripescato, sta per arrivare in finale. E non è una storia romantica come la Danimarca nel 1992. Diciamo che mi ricorda più Frosinone-Palermo del 2018 (questa è per pochi, ti voglio bene Alberto Sofia).