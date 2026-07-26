Tutte le ‘Odissee’ al cinema e in Tv, dalla peggiore alla migliore

Prodotto da Carlo Ponti e Dino De Laurentiis, Ulisse di Mario Camerini è il grande kolossal che porta l’Odissea nel cinema popolare italiano e internazionale degli anni Cinquanta. Kirk Douglas è un eroe energico e muscolare, Silvana Mangano interpreta sia Penelope sia Circe, trasformando le due donne nell’immagine speculare della fedeltà e della tentazione, mentre Anthony Quinn presta ad Antinoo la presenza del perfetto antagonista. Il poema viene condensato in un’avventura spettacolare tra Polifemo, sirene, naufragi e ritorni, con effetti speciali ai quali collaborò, senza essere accreditato, anche Mario Bava. Camerini semplifica Omero ma conserva il piacere puro del racconto, anticipando la grande stagione del peplum italiano. Fu il maggiore incasso della stagione 1954-55: un’Odissea in Technicolor, ingenua e solenne, pensata per restituire il mito al grande pubblico.