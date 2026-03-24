Nuova musica, Chappell Roan, Taylor Swift: tutto sullo speciale di ‘Hannah Montana’

Vent’anni fa, Hannah Montana debuttava su Disney Channel, lasciando un segno indelebile nella cultura pop per i decenni a venire. Ora Miley Cyrus è tornata negli studi Disney per festeggiare l’anniversario della serie che l’ha trasformata da ragazza qualunque del Tennessee in una rockstar di fama mondiale. Per l’occasione, Cyrus si è tinta i capelli di biondo e ha contribuito a dare vita all’Hannah Montana 20th Anniversary Special (dal 24 marzo su Disney+), collaborando con la superfan Alex Cooper per mettere insieme lo show.

Lo speciale di un’ora include Cyrus che esegue brani di Hannah Montana che non cantava dal vivo da oltre un decennio, un’intervista tra la cantante e Cooper, apparizioni di vip, un set ricostruito in modo identico all’originale e una generosa dose di nostalgia fine anni 2000. È un evento pensato per i fan, concepito per riportare chiunque abbia guardato diligentemente tutte e quattro le stagioni della serie (dal 2006 al 2012) a quei giorni più spensierati. «Hannah mi ha dato il mio inizio, ma sono i miei fan ad avermi dato questa vita», dice Cyrus a un certo punto. Ecco i punti salienti.

Il meglio di entrambi i mondi: Miley canta un brano inedito Cyrus apre quello che lei stessa ha chiamato l'”Hannahversary” con la sigla meta della serie, The Best of Both Worlds, per poi immergersi in una versione corale di This Is the Life. È qualcosa di speciale vedere una Cyrus adulta, vestita da Hannah, cantare queste vecchie canzoni, soprattutto quando attacca con il numero cinematografico The Climb. Ma Cyrus strappa anche lacrime con Younger You, un nuovo pezzo abbastanza straziante scritto appositamente per l’anniversario. «Hey you, it’s younger you / I’m just checking in to see if you still remember me… Somewhere along the way we lost touch / We used to be happy just because», canta la sua voce roca su accordi morbidi e note di arpa. La canzone malinconica è il modo perfetto per chiudere lo speciale, e farà piangere tutti i fan di Hannah Montana.

Chappell Roan fa un'apparizione a sorpresa Nel trailer dello speciale, Cyrus è nel camerino quando sente «dei tacchi alti che non sono i miei». Si scopre che i tacchi appartengono a Chappell Roan, e lo speciale segna il loro primo incontro di persona. Dall’interno del famoso armadio di Hannah Montana, la pop star parla con entusiasmo del suo modello di riferimento: «Sono così grata di poter far parte di questo. Voglio dire, sono cresciuta guardando Hannah a casa dei miei nonni, e significa davvero molto», dice Roan. Coglie anche l’occasione per ringraziare Cyrus per il suo percorso coraggioso che, che ha ispirato l’atteggiamento intransigente di Chappell. «Quello che faccio sul palco, o il fatto che possa presentarmi su un red carpet ed essere semplicemente… è grazie a te, che ti sei presa tutte le critiche per questo nel 2012, nel 2013. Io non devo affrontarle, perché il mondo si è già sfogato su di te», dice Roan a Cyrus. Per chi non lo sapesse, Roan è da anni una fan dichiarata di Cyrus e di Hannah Montana. Dopo che la cantante-attrice era stata inserita nella Disney Legends, la pop star aveva scritto: «Voglio essere come Hannah Montana». Nel 2023, Roan si era persino esibita in drag da Hannah Montana in un paio di show dal vivo. La sua apparizione breve ma significativa nello speciale ha rappresentato una sorta di dolce chiusura del cerchio.

Selena Gomez is back Nel 2007, pochi mesi prima che I maghi di Waverly la rendesse un nome noto a tutti, la giovane star Disney aveva interpretato un ruolo ricorrente come rivale pop princess di Hannah: la combattiva Mikayla. Per lo speciale, Gomez è tornata sul set di Hannah Montana per ricongiungersi con Cyrus e con il caratteristico fedora rosso di Mikayla. Le due hanno ricordato le battute pungenti dei due episodi con Mikayla, dove si scambiavano insulti come “lip-syncer” e “bra-stuffer“. «Che cattiverai! Credo che oggi non potrebbero permettersi di dire la metà di quelle cose», esclama Gomez. «Ora possiamo fare pace», risponde Cyrus. In una scena tagliata, le due icone Disney si abbracciano mentre escono dal set. Anche se Gomez e Cyrus stavano parlando dei loro insulti in sceneggiatura, il momento potrebbe anche essere letto come il punto definitivo sulla presunta rivalità che le due avrebbero avuto poco dopo aver lavorato insieme. In quel periodo, entrambe si erano invaghite dello stesso ragazzo, Nick Jonas, e il resto è storia. Le due sembravano punzecchiarsi online e nelle canzoni, ma da allora hanno superato quella scaramuccia giovanile. Pur avendo già manifestato sostegno reciproco pubblicamente e pur essersi ritrovate ai Golden Globes 2026, è un piacere vedere le due stelle sotterrare l’ascia di guerra proprio su un set Disney.

Miley e le cotte per i ragazzi Disney Il tema delle cotte non si esaurisce qui: l’energia IDGAF di Cyrus è alle stelle quando rivela quale dei ragazzi di Disney Channel le aveva rubato il cuore da giovane. «Pensavo che Mitchell Musso fosse davvero carino», dice del suo co-protagonista di Hannah, che nella serie interpretava il suo migliore amico Oliver. Conferma anche quello che OceanUp aveva sicuramente già ipotizzato: ha avuto una storia con Dylan Sprouse. E, naturalmente, come ogni altra preadolescente dell’epoca, anche Cyrus aveva una cotta enorme per Zac Efron. Quanto ai fidanzati immaginari, Cooper ha fatto la domanda più importante: chi sceglierebbe oggi Miley tra Jake Ryan e Jesse? «Jake», ha sussurrato Cyrus con un sorriso timido. «Sai, lui è sempre là fuori a dire cose davvero carine su di me alla stampa e… Jesse, non ho sentito una parola». Come direbbe Leslie: oh, she’s just being Miley.

Anche Hannah adorava ‘High School Musical’ Come sottolinea Cooper, il 2006 è stato un momento speciale per Disney: la première storica di High School Musical, l’arrivo di Hannah Montana e serie come Raven e Zack e Cody al Grand Hotel nel pieno della loro forma. Anche se Cyrus era una figura centrale di quell’epoca, era comunque affascinata dal carisma emanato dal cast di High School Musical, in particolare dai protagonisti del film. Ha rivelato che uno dei suoi ricordi preferiti di quel periodo era quando Efron e Vanessa Hudgens la venivano a prendere su una “macchina nera” per il loro press day a New York. «Mi volevano bene perché ero matura per la mia età», dice con un sorriso d’intesa.

Il capitolo Taylor Swift Molti fan sanno che Taylor Swift ha avuto un ruolo importante in Hannah Montana: The Movie: pochi mesi prima di pubblicare il suo album rivelazione Fearless, aveva accettato di dare una canzone a Disney per il film e si era persino offerta di eseguire un valzer romantico in un cameo. In seguito, la cantautrice aveva scritto anche la traccia finale iconica del film, You’ll Always Find Your Way Back Home. Ma Miley lascia intendere che dietro le quinte ci fosse qualche dramma. «Ok, be’, mettetevi comodi», dice, abbassando gli occhi di lato. Purtroppo però non si sbottona davvero. Cyrus si limita a dire che il film stava cercando qualcuno che «autenticamente, senza polemica, mi sembra, si esibisse in un fienile». Fa anche i complimenti a Swift per aver scritto la canzone finale, definendola una «bomba». Viene spontaneo chiedersi se siano fondati i rumors circolati nel 2009 su una rivalità tra le due pop star country per l’attore Lucas Till. Nel film, Till interpretava il love interest di Miley, e un mese dopo era apparso nel video di Swift per You Belong With Me, portando i fan a credere che il video alludesse a un presunto triangolo amoroso tra i tre ragazzi. Ma sembra che dovremo aspettare il cinquantesimo anniversario di Hannah Montana per scoprire qualcosa di più.