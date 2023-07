Le serie da vedere a luglio 2023

Full Monty

Disney+ 5 luglio

Gli eroi della classe operaia turned spogliarellisti del film cult del 1997 by Peter Cattaneo tornano a 25 anni di distanza. La dramedy racconterà cos’è successo ai membri del gruppo dopo che si sono rimessi la divisa, esplorando i loro momenti più brillanti, più folli e più disperati. E metterà in luce come il mondo esilarante di questi fratelli, che risiedono ancora a Sheffield, sia cambiato nel corso dei decenni. Tornano tutti, ma proprio tutti: da Robert Carlyle a Mark Addy.

The Afterparty 2

Apple TV+ 12 luglio

Seconda stagione, un nuovo mistero, nuovi personaggi e nuovi generi cinematografici. Creata ancora una volta da Chris Miller, The Afterparty 2 segue un matrimonio dove lo sposo viene assassinato e ogni invitato diventa un sospetto. Il detective Danner (Tiffany Haddish) arriva in aiuto di Aniq (Sam Richardson) e Zoë (Zoë Chao) a risolvere il caso interrogando membri della famiglia, amanti sfortunati e soci in affari e ascoltando il racconto del fine settimana da ogni invitato, ognuno con la propria prospettiva e stile visivo unici. Si aggiungono al cast John Cho, Paul Walter Hauser, Ken Jeong ed Elizabeth Perkins.

The Company You Keep

Disney+ 12 luglio

Tutto inizia con una notte di passione tra un truffatore di lusso, Charlie (Milo Ventimiglia), e l’agente sotto copertura della CIA, Emma (Catherine Haena Kim), ​​​​ovviamente inconsapevoli delle rispettive posizioni “professionali”. La famiglia di lui è in debito con un boss della mafia irlandese e lei lavora per avvicinarsi proprio a quel criminale: saranno costretti a fare i conti con le bugie che hanno detto per salvarsi e salvare i propri cari. Adattamento della serie coreana My Fellow Citizens ma, soprattutto, ritorno in tv di mister Ventimiglia post-This Is Us.

Una spia tra noi

Sky Atlantic e NOW 17 luglio

Dal produttore e sceneggiatore di Homeland Alex Cary, la serie è liberamente ispirata alla storia delle spie britanniche Nicholas Elliott e Kim Philby, interpretati da Damian Lewis e Guy Pearce. Al centro la complessa relazione di Philby (Pearce), funzionario dell’intelligence britannica e agente sotto copertura del KGB, col collega dell’MI6, una storia di delicata duplicità, di lealtà, di fiducia e ovviamente di tradimento. Quello personale di Kim nei confronti di Nicholas e quello, con implicazioni decisamente più grandi, verso la sua patria. L’amicizia tra i due protagonisti diventa così la prospettiva da cui viene raccontata una spy story che influenza ancora oggi i rapporti tra la Russia e l’America.

Outlander 7

Sky Serie e NOW 19 luglio

Dai bestseller di Diana Gabaldon, l’amatissimo dramma in costume firmato Ronald D. Moore torna con la prima parte della settima e ultima stagione. La storia d’amore travolgente tra Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) che parla di viaggi nel tempo ed epoche dimenticate – con una bella dose di scene hot – dovrà affrontare nuove tribolazioni. La Guerra d’Indipendenza è imminente, ma alcune domande rimangono ancora senza risposta. Una per tutte: chi ha ucciso la giovane Malva Christie?

Futurama

Disney+ 24 luglio

Undicesima stagione, 10 episodi inediti, sia per neofiti che per patiti della serie animata: i nuovi spettatori potranno iniziare da qui, mentre i fan di lunga data avranno le risposte che aspettavano. Dopo una pausa di dieci anni Futurama esce dalla capsula criogenica, con il cast originale al completo e lo spirito satirico di sempre: c’è una nuova pandemia in città, mentre la troupe esplora il futuro dei vaccini, dei bitcoin, della cancel culture e della TV in streaming. Ma sapremo di più anche sull’epica love story tra Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e la sorte dei girini di Kif e Amy.

The Witcher 3 parte 2

Netflix 27 luglio

Gli ultimi tre episodi starring Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia (poi toccherà a Liam Hemsworth raccoglierne il testimone). Siamo nel pieno dello scontro tra monarchi, maghi e bestie del Continente per catturare Ciri di Cintra, con Geralt e Yennefer che cercano di proteggerla. Tra corruzione politica, magia nera e tradimenti, dovranno difendersi e tentare il tutto per tutto insieme o rischiare di perdersi di vista per sempre.

Good Omens 2

Prime Video 28 luglio

Ma come, direte voi, l’adattamento del romanzo by Terry Pratchett e Neil Gaiman non doveva essere una miniserie? E invece (e per fortuna) arriva pure la seconda stagione, che amplia il materiale originale per continuare a raccontare l’amicizia tra l’angelo Azraphel (Michael Sheen) e il demone Crowley (David Tennant). Come al solito il feeling tra i due attori tiene su la pure ottima baracca, feat. anche Jon Hamm nei panni dell’Arcangelo Gabriele. Tutto regolare tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, almeno fino a quando un inaspettato messaggero presenta alla nostra strana coppia un enigma sorprendente. Hype.