Nella scena d’apertura di Hunger Games, prima delle battaglie e del sangue, Katniss Everdeen consola la sorella Prim con una ninna nanna. “Deep in the meadow, under the willow (nel prato, sotto il salice)», canta, «a bed of grass, a soft green pillow (un letto d’erba, un morbido cuscino verde)”. Dura pochi secondi, giusto il tempo di due semplici versi, ma ci dice che cosa conta di più per Katniss, interpretata da Jennifer Lawrence, e come comunica. Ci dice quanto la musica sia essenziale nella storia che sta per dipanarsi.

Dall’uscita del primo film, nel 2012, il franchise è cresciuto parecchio. La saga in quattro parti, tratta dalla trilogia di romanzi di Suzanne Collins, si è conclusa nel 2015. Da allora si è ampliata con altre due coppie di prequel, dal libro al film. Il più musicale del gruppo, La ballata dell’usignolo e del serpente, è arrivato in sala nel 2023, mentre l’ultimo capitolo, L’alba sulla mietitura, esce al cinema domani giovedì 19 novembre.

Ogni film è accompagnato da colonne sonore eclettiche e piene di star, che coinvolgono artisti con interpretazioni molto diverse della storia emozionante, intensa e dal potenziale esplosivo che sta al cuore di Hunger Games. Non sono tutte ninne nanne rassicuranti, richiami di ghiandaie imitatrici o inni politici. Ma attraversano i generi e sono ricche di personaggi che abbiamo visto passare dalla pagina allo schermo. Tra i brani originali firmati da artisti come Lorde, Patti Smith e The Weeknd, ma anche Olivia Rodrigo, Taylor Swift e Bella Kay, ecco le 15 migliori canzoni delle colonne sonore di Hunger Games.

Yellow Flicker Beat Lorde Yellow Flicker Beat, il primo singolo estratto dalla colonna sonora di Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1, si apre con un inquietante mormorio. Nel 2014 Lorde ha raccontato che il brano era il suo primo tentativo di entrare nella testa di Katniss. Fin dall’inizio il personaggio è stato un barlume di speranza per i distretti, ma anche l’incubo peggiore, quello che i leader di Capitol City non avevano visto arrivare. In tutto il pezzo si sentono i fili dell’angoscia adolescenziale e della ribellione che coloravano l’album d’esordio di Lorde, Pure Heroine. Si avvertono già nella prima strofa, quando paragona il proprio sangue a rubini e pietre preziose, ma soprattutto quando arriva il ritornello: “This is the start of how it all ends/They used to shout my name, now they whisper it (Questo è l’inizio di come finisce tutto / Un tempo gridavano il mio nome, ora lo sussurrano)”. — Larisha Paul

Safe & Sound Taylor Swift feat. The Civil Wars Prima di Folklore ed Evermore, Taylor Swift aveva già scritto dal punto di vista di un personaggio di finzione armato di arco in particolare: Katniss Everdeen. Il risultato è Safe & Sound, una ninna nanna folk sorretta da accordi pizzicati che trafiggono fino alle ossa mentre si scontrano con testi dall’effetto di un balsamo. Swift e T-Bone Burnett, l’architetto della colonna sonora del primo Hunger Games, hanno catturato l’energia inquietante di quel film in una sessione di scrittura e registrazione improvvisata a Los Angeles, con l’aiuto dei Civil Wars, che regalano armonie struggenti. «I Civil Wars avevano un concerto quella sera, così si sono precipitati a casa di T Bone», ha raccontato Swift a Rolling Stone nel 2012. «Dal punto di vista della produzione avrebbe potuto fare tantissime cose per rendere quel pezzo sonoramente più grande di com’è, ma credo che sarebbe stato forse un errore. Che [Burnett] abbia lasciato che la canzone restasse una ninna nanna è geniale». — M.G.

Can’t Catch Me Now Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo dà il meglio delle sue doti da usignolo in questa provocazione acustica, cantata dal punto di vista di Lucy Gray Baird, personaggio di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente. «È un personaggio con cui sento un legame fortissimo», ha detto Rodrigo nel 2022. Riempie il brano di un senso di vendetta convincente, sopra il genere di melodia meravigliosa che una ghiandaia imitatrice vorrebbe ripetere. In effetti, la canzone dei titoli di coda è nata dall’ultima scena aerea del film, quella degli uccelli immaginari. «Mi girava in testa in loop, di continuo, e mi sono detta: “Voglio scrivere una canzone che catturi quella sensazione”. Era questo l’obiettivo», ha spiegato. — Maya Georgi

The Leap Tinashe Tinashe non aveva scritto The Leap pensando al caos ribelle di Hunger Games. Era destinata a uno dei suoi album, ma in quel periodo Lorde, allora diciassettenne, aveva il compito di curare la colonna sonora di Il canto della rivolta – Parte 1, e il suo team voleva vedere che cosa Tinashe potesse offrire. The Leap costruisce un parallelo tagliente e gelido con il film. “I’m gonna set it all ablaze, watch it burn to ash and dust (Darò fuoco a tutto, lo guarderò ridursi in cenere e polvere)” richiama la distruzione della casa di Katniss, il Distretto 12. “I was waiting on you, waiting on you (Ti stavo aspettando, ti stavo aspettando)” si riferisce a Peeta, rimasto intrappolato a Capitol City. E “hurry up, don’t miss your chance (sbrigati, non perdere l’occasione)” strizza l’occhio ai segreti strazianti che vengono a galla nel corso del film. Anche per caso, Tinashe ha centrato il bersaglio con The Leap. — L.P.

The Hanging Tree Jennifer Lawrence & Rachel Zegler La prima volta che sentiamo The Hanging Tree in Hunger Games è con il tono dolce della voce di Jennifer Lawrence. Nel Canto della rivolta la ribellione comincia a prendere pienamente forma, con Katniss al suo cuore. È una canzone di protesta destinata a restare. “Are you, are you/Coming to the tree/Where they strung up a man they say murdered three (Verrai, verrai/all’albero/dove hanno impiccato un uomo che dicono ne abbia uccisi tre)”, cantava. “Strange things did happen here/No stranger would it be/If we met up at midnight in the hanging tree (Qui sono successe cose strane/e non sarebbe più strano/se ci incontrassimo a mezzanotte all’albero dell’impiccato)”. Nella Ballata dell’usignolo e del serpente, quando Lucy Gray Baird, interpretata da Rachel Zegler, ne canta la dolce melodia, scopriamo che il brano è stato scritto dopo un’esecuzione nel Distretto 12. Il film prequel è ambientato più di sessant’anni prima degli eventi del primo film della trilogia originale. The Hanging Tree, come il richiamo della ghiandaia imitatrice, è il filo musicale che li tiene insieme. — L.P.

Devil May Cry The Weeknd In La ragazza di fuoco, Katniss Everdeen e altri 23 ex vincitori degli Hunger Games tornano nell’arena. È un atto di vendetta del presidente Snow, per mostrare che anche nella vittoria le loro vite non appartengono a loro . Il singhiozzo che esplode quando nel film viene rivelata la formula del 75° Hunger Games è indimenticabile e devastante. Nel brano Devil May Cry, tra i più spogli della colonna sonora, The Weeknd offre uno spiraglio di luce. “It won’t be in vain/To swallow all your pain (Non sarà stato invano/ingoiare tutto il tuo dolore)”, canta. “And learn to love what burns/And gather courage to return (E imparare ad amare ciò che brucia/e trovare il coraggio di tornare)”. È tutto ciò a cui i tributi, diventati vincitori e poi di nuovo tributi, possono aggrapparsi. — L.P.

Lean The National I The National avevano inizialmente intitolato Dying Is Easy il loro contributo alla colonna sonora della Ragazza di fuoco. Da un lato, il titolo ha una sua verità, soprattutto nel contesto di Hunger Games. Una distrazione di un attimo nell’arena, un passo fuori dalla linea di partenza con un secondo di anticipo, una qualsiasi esitazione: tutto può finire in un lampo. Dall’altro, il titolo definitivo, Lean, è più adatto al tema della dipendenza dagli altri che attraversa la canzone. “Dying is easy/I believe my love and my love relieves me (Morire è facile/credo nel mio amore e il mio amore mi dà sollievo)”, canta Matt Berninger, per poi accettare le conseguenze di custodire l’affetto nel cuore in una battaglia spietata come quella di questa storia: “Love will lead us all to smithereens (L’amore ci farà tutti in mille pezzi)”. — L.P.

Capitol Letter Patti Smith Ecco la ghiandaia imitatrice, o meglio, la personalissima lettura di Patti Smith di Katniss, che nel film La ragazza di fuoco contribuisce ad appiccare il fuoco della ribellione. La poetessa del punk rock sfodera i suoi migliori distici in spoken word in questa versione folk e covante, meno nel solco di People Have the Power e più in quello di Easter. C’era da aspettarsi che Smith attingesse al suo cuore politico per sbattere la verità in faccia ai potenti, anche se qui si tratta di una tirannia immaginaria. — M.G.

Favor Gigi Perez Gigi Perez riesce, chissà come, a tenere in equilibrio desiderio struggente, perdita e tenerezza attraverso il timbro roco e basso della sua voce, e ha portato tutte queste emozioni in Favor, un brano folk dal fascino inquietante e struggente, tratto dalla colonna sonora di Hunger Games: L’alba sulla mietitura. La traccia acustica è commovente nel catturare l’addio tra Haymitch e Lenore. Perez arriva al cuore del desiderio e della mancanza di qualcuno, cantando: “When you arе lonely, know I’m awake, listen for me and the song that we sang (Quando ti senti solo, sappi che io sono sveglia, ascoltami e ascolta la canzone che cantavamo)”. — Julyssa Lopez

See It Coming Bella Kay Bella Kay prosegue la tradizione di giovani cantautrici e cantautori in ascesa che mettono la propria competenza musicale ed emotiva al servizio di Hunger Games. See It Coming, dalla colonna sonora dell’Alba sulla mietitura, è un rifiuto di farsi cogliere di sorpresa: “Tell me you run, I’m beggin’ you, hide/They’re gonna hurt you, so give ’em a fight (Dimmi che scappi, ti prego, nasconditi/Ti faranno del male, quindi dagli battaglia)”, canta Kay, con la caratteristica cadenza country che affiora solo ogni tanto nel suo timbro. “A little revenge, an eye for an eye/We can call it a draw (Un po’ di vendetta, occhio per occhio/Possiamo dire che è un pareggio)”. Il brano va dritto al cuore dell’universo musicale di Hunger Games: continuare a sentire e ad amare profondamente anche davanti a una sopravvivenza impossibile. La prima strofa ci riporta all’inizio, guardando al tempo stesso verso un futuro incerto. “Swear to me now you’ll remember me hummin’ (Giurami adesso che ti ricorderai di me che canticchio)”, canta. — L.P.

Kingdom Charli XCX Presente nella colonna sonora del Canto della rivolta – Parte 1, questo contributo di Charli XCX sembra un tizzone di speranza nascosto sotto le macerie della Seconda Ribellione di Panem. Guidata da una melodia di pianoforte che scende a cascata, Charli veste i panni di Katniss verso la fine della serie originale di Hunger Games: ammaccata, sconfitta e distrutta dal dolore, ma costretta ad andare avanti. Per un breve momento compare a sostenerla Simon Le Bon dei Duran Duran, in questo grido di battaglia prodotto da Rostam e Ariel Rechtshaid. “I’m lost, but I can’t slow (Sono persa, ma non posso rallentare)”, sussurra Charli, prima di lasciare chi ascolta con un messaggio che dà forza: “I’m lost, but not alone (Sono persa, ma non sono sola)”. — Jaeden Pinder

Run Daddy Run Miranda Lambert & Pistol Annies In Run Daddy Run, introdotta come una preghiera gospel, Miranda Lambert coinvolge le compagne di band delle Pistol Annies, Ashley Monroe e Angaleena Presley, nel brano finito nella prima colonna sonora di Hunger Games. Ben presto vira in un avvertimento minaccioso: “Daddy, can you hear the devil drawing near (Papà, senti il diavolo che si avvicina?)”, canta il trio in un’armonia bellissima e al tempo stesso inquietante. “Like a bullet from a gun, run daddy run (Come un proiettile sparato da una pistola, corri papà corri)” È un monito che ti resta addosso e restituisce il senso di pericolo imminente del primo film. — Marissa Moss

This Is Not A Game The Chemical Brothers & Miguel I Chemical Brothers e Miguel possono sembrare un’accoppiata improbabile, ma lo spirito ribelle della loro collaborazione per Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1, This Is Not a Game, funziona nonostante tutto. Il brano elettronico, nervoso e scattante, si apre con un sussurro di Lorde, che ha esteso il suo ruolo di curatrice fino a prestare la voce e canta: “There it is”. Miguel parte all’attacco nella prima strofa con una citazione di Charles Bukowski: “Find what you love and let it kill you (Trova ciò che ami e lascia che ti uccida)”. Per tutto il resto del pezzo getta benzina sul fuoco della rivoluzione, mentre i Chemical Brothers alzano il volume di una produzione cupa e distorta e inglobano influenze trap. “I know what I’m doing (So quello che faccio)”, sputa Miguel. – L.P.

The Ballad of Lucy Gray Baird Rachel Zegler Prima ancora che Katniss Everdeen e Peeta Mellark nascessero, c’era Lucy Gray Baird. Questo tributo del Distretto 12 dal cuore ribelle sapeva di dover incantare Capitol City fino a farle cadere le ciglia finte, se voleva avere una qualche possibilità di vittoria, e ci è riuscita con questa canzone. Nel libro La ballata dell’usignolo e del serpente, Lucy Gray Baird racconta la storia devastante della sua vita segnata dal destino con una chitarra e una cadenza strascicata di ispirazione appalachiana, durante l’intervista che precede i Giochi. Con versi come “It’s sooner than later that I’m six feet under/It’s sooner than later that you’ll be alone (Presto, prima di quanto pensi, sarò sottoterra/Presto, prima di quanto pensi, resterai solo)”, è un ascolto che gela. Per fortuna Rachel Zegler rende giustizia a questo momento cruciale con una versione piena di anima, in cui ogni verso ferito acquista ancora più forza grazie alla sua voce di soprano, che trema appena. – M.G.