Il cielo d’Irlanda sopra Hollywood

Ha centrato la sua prima nomination all'Oscar per Espiazione a soli 13 anni. Poi ne sono arrivate altre tre: per Brooklyn nel 2015 (sulla storia di una giovane emigrata dall'Irlanda a New York) e le altre due dalla joint-venture con Greta Gerwig, che l'ha diretta in Lady Bird e Piccole donne (sempre al fianco di Timothée Chalamet). C'è chi parla di lei come della "prossima Meryl Streep" e, in effetti, è la seconda attrice ad aver ricevuto quattro candidature entro i 25 anni (dopo Jennifer Lawrence). Ne compie 30 tra pochissimo ed è l'attrice irlandese in assoluto più riconoscibile (è stata anche la Galway Girl di Ed Sheeran) e amata.



Foto: Piccole donne