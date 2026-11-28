Ariana Grande sarà anche una delle più grandi popstar del mondo, ma è anche un’artista a tutto tondo, nota per le sue imitazioni straordinarie e per le sue doti d’attrice. Grande sa piazzare un vocalizzo da urlo, produrre un beat elegante e rubare la scena con un tempismo comico formidabile (si chiama versatilità). La sua carriera hollywoodiana è cresciuta di pari passo con il suo status di popstar: ha cominciato come bambina prodigio di Broadway, cantando a squarciagola nel musical 13, ed è poi diventata una delle svampite più amate di Nickelodeon, interpretando Cat Valentine in Victorious.
Ora recita al fianco di Robert De Niro in Ti presento i Fotter. Quale momento migliore, allora, per ripercorrere i ruoli che hanno portato la superstar fin qui? Ecco alcuni dei suoi momenti più impressionanti, sul grande e sul piccolo schermo.
9
Zoolander 2
Parte di ciò che rende così divertente guardare la carriera d’attrice di Grande è che non fa mai ciò che tutti si aspettano, e non disdegna la stupidità più estrema. Questo rende la sua apparizione in Zoolander 2 particolarmente spassosa. È brevissima, ma compare sullo schermo giusto in tempo per partecipare a un’orgia sfrenata con Hansel (Owen Wilson). La scena ha segnato la sua prima esperienza con Ben Stiller, che ritrova in Ti presento i Fotter. Ha ricordato con affetto il loro primo incontro durante una recente ospitata al Tonight Show Starring Jimmy Fallon: «Mi stava dirigendo in una scena di orgia in Zoolander 2 con un ippopotamo e Susan Sarandon», ha raccontato. «Quindi fin da subito c’è stata una certa confidenza». — Julyssa Lopez
8
Don't Look Up
Grande è una delle cose migliori della satira di Adam McKay del 2021, Don’t Look Up. Interpreta Riley Bina, una popstar di primo piano scollata dal mondo, e dal fatto che una cometa in grado di annientare l’umanità stia puntando dritta verso la Terra. Quando la gente comincia a credere alla dottoranda Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e al suo relatore, il dottor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), sulla loro agghiacciante previsione, Bina esegue il suo nuovo brano Just Look Up con il suo fidanzato traditore, DJ Chello (Kid Cudi). Nella scena Grande sciorina battute taglienti, tra cui un’esortazione a dar retta agli scienziati qualificati, mentre è sospesa sul palco con un’assurda mise di piume bianche. Secondo McKay, molti dei versi della canzone sono stati improvvisati da Grande. – Maya Georgi
7
Il grande colpo
Nel 2013 Nickelodeon ha adattato il romanzo di Gordon Korman del 2008 Swindle, trasformandolo in un heist movie televisivo incentrato su due amici che si mettono in testa di recuperare una figurina di baseball da 1,2 milioni di dollari. Formano un improbabile gruppo con altri ragazzi della loro scuola dotati di abilità segrete, e Grande entra in scena nei panni di una cheerleader con un lato nerd sotto copertura. Il film è arrivato nel periodo di Sam & Cat e l’ha messa in squadra con la co-protagonista Jennette McCurdy, permettendole al tempo stesso di spingersi oltre il suo svampito personaggio di Cat. – J.L.
6
Wicked – Parte 2
Quando Grande riprende il ruolo di Glinda per la seconda metà della storia di Wicked, sta organizzando il matrimonio con il principe Fiyero, tutta Emerald City la idolatra e tutto è come ha sempre desiderato… o forse no? Mentre Glinda rivaluta la propria vita e decide di cambiare strada per aiutare la sua amica Elphaba (Cynthia Erivo), ci sono meno momenti di comicità travolgente, quelli che avevano reso così divertente guardare l’interpretazione di Grande nel primo film. Ma con grandi canzoni come I Couldn’t Be Happier, The Girl in the Bubble e il duetto For Good, dimostra perché fosse la scelta naturale per questo ruolo iconico. – Kate Storey
5
Scream Queens
L’apparizione come guest star nella serie televisiva horror-comedy di taglio camp Scream Queens, nei panni di Chanel #2, è stato il primo ruolo adulto di Ariana Grande dopo aver lasciato Sam & Cat di Nickelodeon per concentrarsi sulla musica. Il creatore Ryan Murphy disse nel 2015 che inizialmente Grande «avrebbe dovuto fare solo un episodio, ma le era piaciuto così tanto che voleva farne altri». Anche se in alcuni di quegli episodi interpretava un cadavere, le doti comiche di Ari brillano comunque, soprattutto in una scena in cui il fantasma del suo personaggio fa visita alla Chanel #1 di Emma Roberts. Grande è esilarante quando parla della sua vita ultraterrena all’inferno. Che racconti di essere di cattivo umore perché Adolf Hitler le faceva il motorboating sul seno o che Gesù si è introdotto in paradiso e ha rubato i dinosauri, ruba ogni scena. –Alison Weinflash
4
Victorious
Lasciamo da parte il fatto che Cat Valentine sembri subire una vera lobotomia a metà della serie Victorious. Non esisterebbe un’Ariana Grande senza l’esposizione, la preparazione e le autentiche storie di guerra vissute dal cast di Victorious. Mentre il dilemma «si metteranno insieme o no?» del rapporto tra Cat e Robbie (Matt Bennett) è stato finalmente risolto nel videoclip apocalittico di One Last Time, i momenti musicali più memorabili della serie hanno coinvolto tutti Grande: dalla versione al karaoke bar di Give it Up al riff in cui Cat rivendica il diritto di cantare, nella collaborazione tra Victorious e iCarly Leave It All to Shine. Nei panni di Cat, Grande si è guadagnata un posto nella hall of fame della Hollywood Arts High School e ha iniziato il suo percorso per diventare un nome noto a tutti. – C.T. Jones
3
SNL
Ariana Grande ha condotto SNL ormai tre volte e rende sempre memorabili le sue apparizioni sfruttando le sue eccezionali doti d’imitazione, mostrando la sua agilità comica e non tirandosi mai indietro davanti alla stupidità più sfrenata. L’abbiamo vista interpretare Jennifer Lawrence in una ricostruzione di Family Feud e una timida stagista che salva la sua radio con la capacità di imitare chiunque, da Shakira a Celine Dion. Ma i suoi contributi più amati potrebbero essere quello della damigella stonata nel celebre sketch di Domingo e la sua esilarante versione di Mamma, ho perso l’aereo. –J.L.
2
Ti presento i Fotter
Il personaggio di Grande in Ti presento i Fotter, Olivia Jones, è una poliedrica non dissimile dall’attrice che la interpreta. Basta sostituire i dischi d’oro con le credenziali dell’FBI, aggiungere delle doti di cucina vegana, e si ottiene una futura parente acquisita (del nonno Jack Byrnes, ripreso in modo brillante da Robert De Niro) decisa a tutti i costi a entrare nel circle of trust in tempi record. Grande interpreta l’ipercompetitiva Liv con un tempismo comico millimetrico, offrendo la spalla perfetta all’insicurezza da svitato di Ben Stiller. – Shirley Halperin
1
Wicked
Ci vogliono determinazione, grinta e un sacco di rosa per far tuo il ruolo più ambito del mondo. Ariana Grande non era la favorita quando Universal annunciò per la prima volta che avrebbe realizzato un film su Wicked. Ma la cantante di Petal ha lottato per conquistare la bacchetta glitterata di Glinda. «Oz è stato il mio rifugio sicuro per tutto il tempo che riesco a ricordare», ha scritto in una lettera aperta ai fan prima della première del film. È difficile immaginare un mondo in cui non esistessero gli strilli gioiosi del finale di Popular di Grande, e la sua partecipazione alla duologia di John M. Chu è un momento che definisce la carriera, la prova che l’ex star di Nick non è mai lontana dalle sue radici nel teatro musicale. – C.T.J.