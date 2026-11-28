Quando Grande riprende il ruolo di Glinda per la seconda metà della storia di Wicked, sta organizzando il matrimonio con il principe Fiyero, tutta Emerald City la idolatra e tutto è come ha sempre desiderato… o forse no? Mentre Glinda rivaluta la propria vita e decide di cambiare strada per aiutare la sua amica Elphaba (Cynthia Erivo), ci sono meno momenti di comicità travolgente, quelli che avevano reso così divertente guardare l’interpretazione di Grande nel primo film. Ma con grandi canzoni come I Couldn’t Be Happier, The Girl in the Bubble e il duetto For Good, dimostra perché fosse la scelta naturale per questo ruolo iconico. – Kate Storey