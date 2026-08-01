I film da vedere ad agosto 2026

Hokum Damon McCarthy al cinema dal 5 agosto Dai produttori di Weapons arriva l’horror che vuole rinfrescare l’estate a colpi di brividoni. Lo firma Damian McCarthy, al suo terzo lavoro dopo Caveat e Oddity. Al centro della storia, ambientata in Irlanda, c’è Ohm Bauman (Adam Scott), uno scrittore che si reca in uno sperduto hotel per spargere le ceneri dei suoi genitori nel luogo in cui avevano passato la loro luna di miele. Quella che sembrava una tranquilla gita di commiato si trasforma presto in un incubo senza uscita: lo staff dell’albergo nasconde un segreto, e in una stanza al piano di sopra giace un vecchio vestito da sposa decisamente inquietante…

The Last House Louis Leterrier su Netflix dal 7 agosto Lo sappiamo: la stagione perfetta per gli horror è l’estate. E quella del 2026 si appresta a diventare una delle più prolifiche per il genere. Altro giro, altro scary movie, dove il titolo dice tutto. Una famiglia finisce intrappolata misteriosamente in una casa da cui è impossibile uscire. Nel cercare una soluzione, genitori e figli dovranno inoltre capire come sopravvivere mentre le scorte alimentari presenti nell’abitazione si assottigliano. La presenza nel cast di Greta Lee e Wagner Moura ci fa pensare, però, che non si tratterà di semplice jump scare, bensì di un terrore più strisciante, valorizzato anche dalle loro interpretazioni.

La fine di Oak Street David Robert Mitchell al cinema dal 12 agosto Home invasion, ma su un altro livello. Quando la famiglia Platt, residente nel sobborgo periferico di Oak Street, viene letteralmente strappata dalla sua casa insieme a tutto il quartiere e trasportata in un luogo sconosciuto a causa di un inspiegabile evento cosmico, scatterà una sfida per la sopravvivenza. Il film è firmato da David Robert Mitchell, già regista di It Follows e Under the Silver Lake (il primo, nello specifico, è stato tra i capostipiti di un genere di horror contemporaneo e inquietantemente raffinato, “elevated” appunto). Ci possiamo aspettare dunque inquietudine a pacchi, e un tocco quasi autoriale sulla materia. Anche perché i due co-protagonisti sono Anne Hathaway e Ewan McGregor, mentre alla produzione troviamo J.J. Abrams.

Robin Hood – Il prezzo del sangue Michael Sarnoski al cinema dal 13 agosto Il mito di Robin Hood continua a generare riletture e nuove rappresentazioni. A questo giro, però, il paladino dei poveri contro i ricchi mostrerà un volto inedito e pauroso. Non per nulla è interpretato da Hugh Jackman, perfetto volto di personaggi in bilico tra il bene e il male. Ecco, dunque, la verità su di lui: Robin Hood non è mai stato un brigante gentiluomo, bensì un efferato bandito, carnefice di coloro che depredava. La sua vita è stata interamente dedicata al crimine. E, quando ci si vota al male, a un certo punto viene presentato un conto da pagare. Nel cast insieme a Jackman, Jodie Comer, Noah Jupe e Bill Skarsgård.

Camp Miasma – Adolescenza, sesso e morte Jane Schoenbrun al cinema dal 19 agosto Kris (Hannah Einbinder) è una giovane regista queer di 29 anni, conosciuta nell’ambiente del cinema per un remake in chiave femminista di Psycho. Grazie a questo lavoro, le viene affidato il rifacimento di una (fittizia) saga horror leggendaria degli anni Ottanta, Camp Miasma. Non è un’impresa da poco: negli anni, i tentativi di dar nuova vita alla storia sono stati fallimentari, e la protagonista del film originale, Billy Presley (Gillian Anderson), vive reclusa all’interno della location del lungometraggio. Kris decide di ingaggiare proprio lei per il suo lavoro. Cominciando, di fatto, a vivere con lei. Così, il loro rapporto si evolverà in modo sorprendente. Uno dei casi “dark” dell’annata, firmato dalla nuova beniamina dei cinéphile Jane Schoenbrun (Ho visto la TV brillare).

Insidious – Fuori dall’altrove Jacob Chase all cinema dal 19 agosto Sesto capitolo del franchise inaugurato dal seminale film di James Wan. Era il 2010, e stava nascendo un nuovo modello sia produttivo che narrativo per l’orrore sullo schermo. Ora Insidious allarga ulteriormente l’universo narrativo della saga. Con la storia di Gemma (Amelia Eve), madre che scopre di poter viaggiare nell’Altrove, una dimensione abitata da spiriti maligni che desiderano entrare di nuovo in contatto con il mondo dei vivi per portare terrore e distruzione. A un certo punto, Gemma capisce di poter portare con sé dall’Altrove ciò che incontra in quella dimensione. Il problema è che lo notano presto anche gli spiriti. Che cominceranno a metterla in pericolo, e insieme a lei anche la figlia.

Oceania Thomas Kail al cinema dal 19 agosto Remake live action dell’omonimo film d’animazione del 2016. Ripassiamo: Vaiana Waialiki (Catherine Laga’aia) è la giovane figlia del capo tribù dell’isola Motunui, Tui. La ragazzina si sente diversa dal resto della sua famiglia: fin da piccola, è sempre stata attratta dal mare e ha imparato a navigarlo come se fosse una seconda casa. La sua famiglia, e il padre soprattutto, vorrebbe che questo legame cessasse. Invece Vaiana, sostenuta dalla nonna, decide di intraprendere un viaggio oltre la barriera corallina, alla scoperta del mondo e di sé stessa. Troverà un inaspettato compagno di viaggio: il semidio Maui (Dwayne Johnson), che la aiuterà comprendere i misteri e la magia del mare, così da aiutare Vaiana a riportare prosperità al suo popolo.

Couture Alice Winocour al cinema dal 26 agosto Nel cuore della fashion week parigina, tutto può succedere. Maxine (Angelina Jolie), Ada (Anyier Anei) e Angèle (Ella Rumpf) sono tre donne molto diverse: una regista, una modella e una truccatrice, accomunate però dall’entrata improvvisa in un mondo nuovo, in un momento dove le loro vite personali sono messe a dura prova da cambiamenti, problemi di salute e difficoltà economiche. In un mondo che le vorrebbe sempre diverse da chi realmente sono, tra di loro nascerà un’improbabile ma fortissima amicizia. Che darà alle tre la forza di rialzarsi nel mezzo delle difficoltà, chiudere con il passato e rimettere i loro desideri al centro delle loro vite. Nel cast anche Louis Garrel.

The Dog Stars – Le stelle dopo la fine Ridley Scott al cinema dl 26 agosto Un nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi insieme a Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce e Benedict Wong. A causa di un virus, l’umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i (pochi) sopravvissuti c’è Hig, pilota che, dopo essere scampato al pericolo, ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità, vivendo in un hangar con il suo cane e svolazzando di qua e di là con il suo Cessna 1956. L’unico essere umano con cui ha contatti è il suo “vicino di casa”, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione, e la speranza trona a splendere…

La vendetta perfetta – Bear Country Derrick Borte al cinema dal 26 agosto Manco Kapac (Russell Crowe) è il proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge al limite tra legalità e illegalità, ha deciso di “andare in pensione” per vivere in tranquillità con la sua compagna (Teresa Palmer). Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall’arrivo di due figure mascherate (Aaron Paul e Nina Dobrev) che annunciano l’arrivo di un uomo misterioso (Luke Evans) interessato ad acquistare il suo club. E il pericolo torna a dargli la caccia.

One Night Only – Quando tutto è possibile Will Gluck al cinema dal 27 agosto Si sa: in una notte tutto può cambiare, specie ad agosto, specie se a dirigere la scena è Will Gluck, già autore di Tutti tranne te ed Easy Girl. Siamo a New York, nella (fittizia) unica notte dell’anno in cui i single possono accoppiarsi sessualmente con altri single. Owen (Callum Turner) e Allie (Monica Barbaro) sono un ragazzo appena lasciato dalla ex e una romantica impenitente. Sembrano essere gli unici, in tutta la città, alla ricerca di qualcosa di più che un incontro fugace. Ma devono contare nel destino… Il resto del cast promette benissimo: Maya Hawke, Julia Fox, King Princess e Molly Ringwald.

Sheep in the Box Hirokazu Kore-eda al cinema dal 27 agosto Dall’ultimo Cannes, arriva il nuovo film diretto dal maestro giapponese Hirokazu Kore-eda (Father and Son, Un affare di famiglia). Futuro prossimo: una coppia ha perso tragicamente il figlio, e cerca di ricostruire una vita faticosamente, dopo il lutto e il trauma. Architetta lei, costruttore edile lui, per ovviare al dolore, i due decidono di acquistare un umanoide con le fattezze del figlio perduto. La scelta si rivelerà non priva di difficoltà e inciampi. E li obbligherà a confrontarsi con l’essenza di un dolore profondissimo. Sì, il titolo è una citazione dal Piccolo principe, che fa un “cameo”.