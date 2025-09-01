I film da vedere a settembre 2025

The Conjuring – Il rito finale Michael Chaves al cinema dal 4 settembre

The Conjuring - Il rito finale | Trailer Ufficiale

Cinque anni dopo gli eventi di The Conjuring – Per ordine del diavolo, i coniugi Warren (Vera Farmiga e Patrick Wilson) sono ormai lontani dalle indagini paranormali. Ma quando Janet e Jack Smurl (interpretati da Rebecca Calder ed Elliot Cowan) li contattano per un caso inquietante, i due decidono di rispondere all’appello. Ambientato nel 1986, questo capitolo finale del franchise esplora una delle infestazioni più documentate della storia, quella della famiglia Smurl in Pennsylvania. Il film segna anche il ritorno di Judy Warren (Mia Tomlinson), ora ventenne, che inizia a sviluppare le stesse capacità psichiche della madre. Diretto da Michael Chaves e prodotto da James Wan e Peter Safran.

Last Breath Alex Parkinson al cinema dal 4 settembre

Last Breath- Trailer ITA- solo al cinema dal 4 Settembre

Tratto da una storia vera, Last Breath è un thriller subacqueo che racconta l’incredibile salvataggio di un subacqueo rimasto intrappolato sul fondo del Mare del Nord. Chris Lemons (Finn Cole), Duncan Allcock (Woody Harrelson) e Dave Yuasa (Simu Liu) sono membri di una squadra di saturazione che lavora a 300 metri di profondità per riparare una condotta sottomarina. Durante un’operazione, un guasto al sistema di posizionamento dinamico della nave provoca il distacco del cavo di supporto vitale di Lemons, lasciandolo senza ossigeno e con solo pochi minuti di sopravvivenza. Il film è diretto da Alex Parkinson, che aveva co-diretto il documentario originale nel 2019, e segna il suo debutto alla regia di un lungometraggio narrativo.

Material Love Celine Song al cinema dal 4 settembre

Material Love - Dal 4 settembre al cinema - Trailer Ufficiale

Lucy (Dakota Johnson) è una brillante e ambiziosa matchmaker di New York, specializzata nell’abbinare coppie perfette. Dopo aver celebrato il nono matrimonio della sua carriera, incontra Harry (Pedro Pascal), un uomo ricco, affascinante e gentile, che sembra incarnare l’uomo dei suoi sogni. Quella stessa sera, però, rincontra John (Chris Evans), il suo ex fidanzato, con cui il rapporto si era concluso tra rimpianti e incomprensioni. Divisa tra la sicurezza economica offerta da Harry e l’intensità emotiva del passato con John, Lucy si trova a dover scegliere tra un amore ideale e uno imperfetto ma autentico. Diretto da Celine Song, il film esplora le dinamiche moderne dell’amore, mettendo in luce come le aspettative sociali e le differenze di classe influenzino le relazioni.

Come ti muovi, sbagli Gianni Di Gregorio al cinema dal 5 settembre

"Come ti muovi, sbagli" - Trailer ufficiale

Gianni Di Gregorio torna dietro e davanti la macchina da presa con una commedia agrodolce che esplora le dinamiche famigliari e le sfide della terza età. Il protagonista, un settantenne professore in pensione, vive una vita tranquilla e ordinata, dedicandosi a piccoli piaceri quotidiani. La sua routine viene sconvolta dall’arrivo improvviso della figlia, in crisi coniugale, e dei suoi due vivaci nipotini. Costretto a rimettere in discussione le proprie abitudini, il protagonista riscopre l’importanza dei legami familiari e dell’amore, anche quando porta tribolazioni e sacrifici. Sarà presentato in anteprima come film di chiusura alle Giornate degli Autori durante la 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Elisa Leonardo Di Costanzo al cinema dal 5 settembre

ELISA di Leonardo Di Costanzo (2025) #Venezia82 - Trailer Ufficiale HD

Nel suo quarto lungometraggio di finzione, Leonardo Di Costanzo affronta il tema della colpa e della redenzione attraverso la storia di Elisa Zanetti (Barbara Ronchi), una donna di 35 anni che ha trascorso dieci anni in carcere per l’omicidio della sorella maggiore, un crimine commesso senza apparente motivo. Sostenendo di non ricordare nulla dell’accaduto, Elisa accetta di partecipare a uno studio condotto dal criminologo Alaoui (Roschdy Zem), specializzato in delitti famigliari. Durante le intense e dolorose sessioni, i ricordi di Elisa iniziano a riaffiorare, portandola a confrontarsi con la verità e con la propria responsabilità. Il film, ispirato al libro Io volevo ucciderla di Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali, è stato selezionato in concorso per il Leone d’Oro alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Un film fatto per Bene Franco Maresco al cinema dal 5 settembre

Un film fatto per Bene di Franco Maresco - In concorso a Venezia 82 | Trailer HD

Franco Maresco torna raccontando le travagliate riprese di un progetto dedicato a Carmelo Bene, interrotte bruscamente dopo l’ennesimo incidente sul set. Il produttore Andrea Occhipinti decide di sospendere la produzione, mentre Maresco accusa la produzione di “filmicidio” e scompare. Il suo amico e collaboratore Umberto Cantone intraprende un’indagine per ricostruire gli eventi, intervistando tutti coloro che erano coinvolti nel progetto. Il film esplora la figura di Maresco stesso, la sua visione del cinema e il suo rapporto con la produzione e l’arte. Un film fatto per Bene è stato selezionato in concorso per il Leone d’Oro alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e sarà distribuito nelle sale italiane da Lucky Red.

Nun ve trattengo Francesco A. Mondini, Francesca Romana Massaro al cinema l'8, 9 e 10 settembre

NUN VE TRATTENGO - TRAILER UFFICIALE

A dieci anni dalla scomparsa di Franco Califano, il docufilm Nun ve trattengo restituisce un ritratto dell’artista romano. Diretto da Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini, il film si sviluppa come un viaggio notturno attraverso una Roma onirica, accompagnato dalle frequenze di Radio Radicale, dove uno speaker rende omaggio al “Califfo”. L’attore Raffaele Vannoli guida l’auto d’epoca, attraversando luoghi legati alla vita di Califano. Il docufilm intreccia testimonianze di personaggi noti, materiali d’archivio inediti e la voce stessa dell’artista.

Pomeriggi di solitudine Albert Serra al cinema l'8, 9 e 10 settembre

POMERIGGI DI SOLITUDINE (2025) Trailer del Documentario di Albert Serra.

Albert Serra firma un documentario che mette in discussione le convenzioni del genere. Pomeriggi di solitudine segue il torero peruviano Andrés Roca Rey durante quattordici corride, immergendo lo spettatore nella solitudine e nella preparazione meticolosa del protagonista, lontano dai riflettori. Il film si distingue per l’assenza di commento o interviste, lasciando che le immagini parlino da sole, creando un’esperienza sensoriale intensa e spesso inquietante.

Quir – A Palermo Love Story Nicola Bellucci al cinema l'8, 9 e 10 settembre

Quir – TRAILER (italiano senza sottotitoli)

Nel cuore di Palermo, il piccolo negozio di pelletteria Quir è un rifugio sicuro per la comunità LGBTQI+. Massimo e Gino, insieme da oltre quarant’anni, hanno trasformato il loro negozio in un centro di incontro e supporto per chi cerca accoglienza e solidarietà in una Sicilia ancora impregnata di cultura patriarcale. Il documentario di Nicola Bellucci racconta storie di vita vissuta, di coraggio e di identità fluide, attraverso le voci di personaggi come Ernesto, drag queen e performer, Vivian, transessuale che affronta quotidianamente la transfobia, e Charly, novantenne con un passato hollywoodiano.

Downton Abbey – Il gran finale Simon Curtis al cinema dall'11 settembre

Downton Abbey - Il Gran Finale | Teaser Trailer

Il capitolo conclusivo della saga di Downton Abbey arriva sul grande schermo con un film che promette di chiudere in bellezza un’epoca cinematografica amata in tutto il mondo. Diretto da Simon Curtis e scritto da Julian Fellowes, il film si svolge nel 1930, quando la famiglia Crawley affronta una crisi pubblica legata al divorzio di Lady Mary e alle difficoltà finanziarie della tenuta. Il cast originale, tra cui Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern e Jim Carter, torna per questo ultimo atto, con l’aggiunta di Paul Giamatti e Dominic West nei rispettivi ruoli di Harold Levinson e Guy Dexter. Il film segna anche un tributo alla compianta Maggie Smith, con un omaggio speciale nel finale.

Francesco De Gregori – Nevergreen Stefano Pistolini al cinema dall'11 al 17 settembre

Francesco De Gregori - Nevergreen I Trailer Ufficiale HD

Diretto da Stefano Pistolini, il progetto nasce da un esperimento musicale in cui De Gregori ha scelto di esibirsi per un mese in un piccolo teatro di Milano, l’Out Off, presentando brani meno conosciuti del suo repertorio, definiti “nevergreen”. Il film cattura l’atmosfera di queste serate, mescolando musica e immagini per raccontare la passione e la dedizione dell’artista. Con la partecipazione di ospiti come Jovanotti, Zucchero, Ligabue, Malika Ayane ed Elisa, Nevergreen è presentato in anteprima alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Fuori Concorso – Speciale Cinema & Musica.

Lo spartito della vita Matthias Glasner al cinema dall'11 settembre

Lo spartito della vita, film di Matthias Glasner - Trailer

Vincitore dell’Orso d’Argento per la sceneggiatura alla Berlinale 2024, il film è una sinfonia (tragica) che intreccia musica, famiglia e fallimento emotivo. La storia ruota attorno ai Lunies: genitori malati, figli smarriti, relazioni distrutte. Tom, direttore d’orchestra, cerca di dare forma a una composizione intitolata Sterben, morire, mentre sua sorella Ellen affonda in una relazione clandestina e nell’alcol. Attenzione: il film si sviluppa in cinque capitoli e dura tre ore, ma non manca un certo umorismo nero che disarma.

Mountainhead Jesse Armstrong su Sky e NOW TV dal 12 settembre

MOUNTAINHEAD Trailer Ufficiale Italiano (2025) Steve Carell | Sky

Dopo Succession, Jesse Armstrong debutta alla regia con Mountainhead, una satira cupa e provocatoria che esplora le dinamiche di potere tra i miliardari della Silicon Valley. Il film segue quattro amici ricchi che si ritrovano in un rifugio montano mentre una crisi globale, alimentata da disinformazione generata da Intelligenze Artificiali, minaccia il mondo. Interpretato da Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith e Ramy Youssef, con colonna sonora curata da Nicholas Britell.

David Gilmour – Live al Circo Massimo Gavin Elder al cinema dal 17 al 24 settembre

David Gilmour "Live al Circo Massimo. Roma" - Official Trailer | al cinema dal 17 al 24 settembre!

Il 17 settembre 2025, i fan di David Gilmour avranno l’opportunità di rivivere l’emozione del concerto tenutosi nel 2024 al Circo Massimo di Roma, grazie al film diretto da Gavin Elder. Questo spettacolo, parte del “Luck and Strange Tour”, segna il ritorno del leggendario chitarrista dopo quasi un decennio di assenza dalle scene. Il film mostra i momenti in cui Gilmour esegue brani tratti dal suo ultimo album, Luck and Strange, e classici dei Pink Floyd come Comfortably Numb, Wish You Were Here e Time.

La valle dei sorrisi Paolo Strippoli al cinema dal 17 settembre

La valle dei sorrisi - Trailer ufficiale - Dal 17 settembre al cinema

Paolo Strippoli, regista di A Classic Horror Story e Piove, torna con un horror psicologico che esplora la fragilità dell’identità e il bisogno di appartenenza. Il film è ambientato a Remis, un paesino montano dove gli abitanti sembrano vivere in un’armonia sospetta. Sergio Rossetti (Michele Riondino), insegnante di educazione fisica con un passato tormentato, scopre che la serenità del luogo nasconde un rituale inquietante: una volta alla settimana, la comunità si riunisce per abbracciare Matteo Corbin (Giulio Feltri), un adolescente capace di assorbire il dolore degli altri. Ma quando Sergio tenta di salvarlo, risveglia il lato oscuro dell’“angelo” di Remis. Presentato fuori concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Alpha Julia Ducournau al cinema dal 18 settembre

ALPHA | Trailer italiano ufficiale HD

Dopo il successo di Titane, Julia Ducournau torna con Alpha, un film che segna un’evoluzione nel suo stile, mantenendo però la sua indagine sul corpo e la sua vulnerabilità. Ambientato negli anni ’80, il film segue Alpha, una tredicenne di origini berbere che vive con la madre. La loro vita cambia quando Alpha ritorna a casa con una “A” tatuata sul braccio, suscitando timori in sua madre riguardo a una malattia trasmessa attraverso il sangue che trasforma le persone in statue di marmo, una condizione che ha già colpito suo zio Amin.

Duse Pietro Marcello al cinema dal 18 settembre

Duse (2025) | Trailer ufficiale | DAL 18 SETTEMBRE AL CINEMA

Pietro Marcello dirige Valeria Bruni Tedeschi in Duse, un film che esplora gli ultimi anni della leggendaria attrice Eleonora. Ambientato tra la fine della Prima Guerra Mondiale e l’ascesa del fascismo, il film segue il ritorno di Duse sul palcoscenico, affrontando le sfide della sua salute e le pressioni politiche dell’epoca. La narrazione è arricchita dalla voce della figlia Enrichetta, che riflette sulla figura materna come simbolo di resistenza e libertà. Il cast include anche Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi e Vincenzo Nemolato. Presentato in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Honey Don’t! Ethan Coen al cinema dal 18 settembre

Honey Don't! | Trailer Ufficiale

Ethan Coen torna alla regia con Honey Don’t!, una commedia noir queer ambientata a Bakersfield, California. Il film segue Honey O’Donahue (Margaret Qualley), una detective lesbica che indaga su una serie di morti misteriose legate a una chiesa sospetta. Il cast include Aubrey Plaza, Chris Evans e Charlie Day. Presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2025 nella sezione “Midnight Screenings”.

The Life of Chuck Mike Flanagan al cinema dal 18 settembre

The Life of Chuck | Trailer Ufficiale

Mike Flanagan, regista noto per le sue trasposizioni di Stephen King come Gerald’s Game e Doctor Sleep, torna al cinema con The Life of Chuck, un adattamento della novella del 2020 inclusa in Se scorre il sangue. Il film racconta la vita di Charles “Chuck” Krantz (interpretato da Tom Hiddleston) attraverso tre atti distinti, narrati in ordine inverso: la sua morte prematura a 39 anni, la sua vita adulta come contabile e ballerino, e l’infanzia in una casa apparentemente infestata. Il cast include anche Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Jacob Tremblay e Mark Hamill.

Sotto le nuvole Gianfranco Rosi al cinema dal 18 settembre

SOTTO LE NUVOLE di Gianfranco Rosi (2025) #Venezia82 - Trailer Ufficiale HD

Gianfranco Rosi, regista di Sacro GRA e Fuocoammare, torna con un documentario che esplora la vita quotidiana tra il Golfo di Napoli e il Vesuvio. Il film, girato in bianco e nero, offre uno spaccato delle persone che abitano questa area, mostrando frammenti di esistenze intrecciate con la storia e la geografia del luogo. La colonna sonora è curata da Daniel Blumberg. Presentato in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Una battaglia dopo l’altra Paul Thomas Anderson al cinema dal 25 settembre

Una battaglia dopo l'altra | Trailer Ufficiale 2

Paul Thomas Anderson torna al cinema con un film ambizioso e misterioso, Una battaglia dopo l’altra, un adattamento contemporaneo del romanzo Vineland di Thomas Pynchon. Nel film, Leonardo DiCaprio interpreta Bob Ferguson, un ex rivoluzionario che vive una vita tranquilla con la compagna afroamericana Perfidia (Teyana Taylor) e la loro figlia Wilma. Quando il colonnello Steven J. Lockjaw (Sean Penn), un nemico del passato, riemerge con un gruppo di suprematisti bianchi, Bob raduna i suoi vecchi compagni per affrontarlo e proteggere la sua famiglia. Il cast include anche Benicio del Toro, Regina Hall, Wood Harris, Shayna McHayle e Alana Haim. Il film è stato girato in 35mm utilizzando telecamere VistaVision in California e Texas. La colonna sonora è composta da Jonny Greenwood, collaboratore abituale di Anderson.

Le città di pianura Francesco Sossai al cinema dal 25 settembre

Le città di pianura di Francesco Sossai - In concorso Un Certain Regard a Cannes 2025 - Trailer HD

Francesco Sossai firma un road movie che mescola ironia e malinconia, ambientato nella pianura veneta. Il film segue Giulio (Filippo Scotti), un giovane studente di architettura, che una notte incrocia Carlobianchi (Sergio Romano) e Doriano (Pierpaolo Capovilla), due cinquantenni disillusi in cerca dell’ultimo bicchiere. Inizia così un viaggio notturno tra i locali del Veneto, dove il ragazzo, inizialmente introverso, si confronta con le loro esperienze di vita e con una realtà più complessa di quanto immaginasse. Il film è stato presentato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2025.

L’isola di Andrea Antonio Capuano al cinema dal 25 settembre

Antonio Capuano torna al cinema con L’isola di Andrea, un dramma intimo che esplora le dinamiche di una separazione familiare attraverso gli occhi di un bambino. Il film racconta la lotta legale tra Marta e Guido per l’affidamento del loro unico figlio, Andrea, di otto anni. La magistratura ordina valutazioni psicologiche che costringono ciascun membro della famiglia a confrontarsi con le proprie difficoltà e desideri. Il cast include Teresa Saponangelo, Vinicio Marchioni e Andrea Migliucci. Presentato in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.