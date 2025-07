I film da vedere a luglio 2025

Jurassic World – La rinascita

Gareth Edwards al cinema dal 2 luglio

JURASSIC WORLD - La Rinascita

The Old Guard 2

Victoria Mahoney su Netflix dal 2 luglio

The Old Guard 2

Di là dal fiume e tra gli alberi

Paula Ortiz al cinema dal 3 luglio

Di là dal Fiume e tra gli Alberi

The End

Joshua Oppenheimer al cinema dal 3 luglio

THE END

Superman

James Gunn al cinema dal 9 luglio

Superman

So cosa hai fatto

Jennifer Kaytin Robinson al cinema dal 16 luglio

So Cosa Hai Fatto

100 litri di birra

Teemu Nikki al cinema dal 17 luglio

100 LITRI DI BIRRA

El Jockey

Luis Ortega al cinema dal 17 luglio

EL JOCKEY

I Fantastici Quattro – Gli inizi

Matt Shakman al cinema dal 23 luglio

I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Presence

Steven Soderbergh al cinema dal 24 luglio

PRESENCE

Bring Her Back – Torna da me

Danny Philippou, Michael Philippou al cinema dal 30 luglio

BRING HER BACK - TORNA DA ME

Una pallottola spuntata

Akiva Schaffer al cinema dal 30 luglio

Una Pallottola Spuntata

La trilogia di Jurassic World si è conclusa tre anni fa, e ora la saga è pronta a prendere una nuova direzione. Lo fa con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, uniti in una corsa per assicurarsi i campioni di DNA delle tre creature più grandi della Terra, appartenenti a tre “regni”: aria, terra, acqua. Infatti, sarebbero capaci di assicurare maggiore longevità alle creature del pianeta, minacciate dal deterioramento climatico e ambientale. Diretto da Gareth Edwards, la sceneggiatura porta la firma di David Koepp, autore della storia del primo Jurassic Park. I personaggi invece sono stati creati da Michael Crichton.Sequel di The Old Guard, produzione Netflix uscita nel 2020, il secondo capitolo di quella che ormai possiamo definire “saga” ritrova Andy/Charlize Theron e la sua squadra di guerrieri immortali impegnati a proteggere il mondo della più svariate minacce. Il traditore Booker (Matthias Schoenaerts) è ancora in esilio, Quynh (Veronica Ngô), fuggita dalla sua prigione, è in cerca di vendetta, mentre Andy deve fare i conti con la ritrovata immortalità. E proprio quando tutto sembra essersi acquietato, un nuovo male comincerà a emergere. Il primo capitolo era stato diretto da Gine Prince-Bythewood, mentre il secondo è stato affidato a Victoria Mahoney. Nel cast anche Luca Marinelli (nei panni di Nicky) e Uma Thurman (Discord).Dopo anni di gestazione, arriva sul grande schermo l’adattamento del romanzo meno celebrato (ma tra i più autobiografici) di Ernest Hemingway. Diretto da Paula Ortiz (La novia), il film segue le ultime ore di un colonnello americano stanco della vita, in una Venezia del dopoguerra che si muove tra malinconia e bellezza decadente. A interpretarlo è Liev Schreiber, affiancato da Matilda De Angelis nei panni della giovane contessa italiana che riaccende in lui una scintilla di speranza. Tra tramonti sul Canal Grande e dialoghi intrisi di morte e desiderio, un film contemplativo che punta al cuore.Una fine del mondo raccontata come una commedia esistenziale. Dietro la macchina da presa c’è Joshua Oppenheimer, già autore di The Act of Killing e The Look of Silence, qui al suo esordio nel cinema di finzione. La protagonista è Tilda Swinton – irriconoscibile e immensa – che guida una famiglia di ultra-ricchi in un bunker iper-tecnologico mentre il mondo esterno si sgretola. Prodotto dai fratelli Dardenne e da Wim Wenders, The End è un musical distopico, un delirio stilizzato sul privilegio, la colpa e l’impossibilità di salvarsi da soli. Uno dei titoli più divisivi dell’ultima annata.Il nuovo corso dell’universo DC parte da qui: Superman, scritto e diretto da James Gunn, è il primo tassello ufficiale del reboot che promette di riscrivere da capo il mito supereroistico. A vestire il mantello rosso non è più Henry Cavill ma David Corenswet, volto da classico divo hollywoodiano e fisico da fumetto, affiancato da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane. Il film bilancia action e introspezione, con un Clark Kent più giovane alle prese con il senso del dovere, l’identità e un mondo che ha smesso di credere negli eroi. Gunn promette meno muscoli e più anima, e un Lex Luthor inedito interpretato da Nicholas Hoult.Il cult slasher degli anni ’90 torna in una nuova versione più cupa, più brutale, più consapevole del tempo che è passato. Diretto da Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge), il remake di So cosa hai fatto rilegge la storia del gruppo di ragazzi perseguitati dopo un incidente da dimenticare, aggiornandola ai linguaggi della Gen Z e alla paranoia digitale. Nel cast Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer‑King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon ma anche i “vecchi” Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. Sangue, segreti e social media: il gancio dell’uomo con l’impermeabile, in formato virale.Commedia finlandese (co-prodotta con l’Italia) che segna il ritorno di Teemu Nikki dopo l’acclamato Il cieco che non voleva vedere Titanic. Ambientato nella pittoresca Sysmä, segue due sorelle, Taina (Pirjo Lonka) e Pirkko (Elina Knihtila), specialiste nella produzione del sahti, una birra artigianale al ginepro. Assunte per prepararne 100 litri per un matrimonio, finiscono per bersela tutta, innescando una sbornia epica e una fuga rocambolesca per salvarsi la faccia prima della cerimonia. Satira pungente, humour nordico e un richiamo forte alle radici popolari: un cocktail esilarante, e un po’ anarchico, è servito.Presentato a Venezia e grande trionfatore ai Cóndor de Plata argentini, El Jockey è il nuovo film di Luis Ortega (L’angelo del crimine), tra noir, delirio e tragedia sudamericana. Protagonista è Nahuel Pérez Biscayart nei panni di Remo, un fantino in fuga da sé stesso e dai debiti con un boss criminale (Daniel Giménez Cacho). Scomparso dopo un incidente in gara, vaga sotto falso nome per una Buenos Aires sporca e visionaria, mentre la compagna (Úrsula Corberó della Casa di carta) lo cerca. Fotografia di Timo Salminen e colonna sonora ipnotica per un film che mescola Aki Kaurismäki e Sergio Leone.Diretto da Matt Shakman (WandaVision), il reboot dei Fantastici Quattro inaugura la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe con una storia ambientata quattro anni dopo l’acquisizione dei poteri da parte dei protagonisti. In un mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) e Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) affrontano la minaccia di Galactus (Ralph Ineson) e del suo araldo Silver Surfer (Julia Garner). Il film segna anche l’esordio del figlio di Reed e Sue, Franklin Richards, e di H.E.R.B.I.E., il robot assistente. Inoltre, il film introduce un nuovo villain, l’Uomo Talpa, interpretato da Paul Walter Hauser.Gli ingredienti: Steven Soderbergh e un horror psicologico girato interamente dal punto di vista di un’entità invisibile che osserva e interagisce con una famiglia in crisi. La storia segue i Payne, trasferitisi in una casa suburbana per ricominciare dopo una tragedia. La giovane Chloe (Callina Liang) percepisce la presenza, ma la sua famiglia inizialmente non le crede. Il film è interpretato anche da Lucy Liu, Chris Sullivan e Julia Fox, con una regia minimalista che sfrutta grandangoli e inquadrature destabilizzanti per creare un’atmosfera di crescente inquietudine.Dopo Talk to Me, i fratelli Danny e Michael Philippou tornano con un horror psicologico che esplora il dolore e la perdita attraverso un rituale demoniaco. La storia segue due fratelli, Andy (Billy Barratt) e Piper (Sora Wong), che, dopo la morte del padre, vengono accolti da una nuova madre adottiva, Laura (Sally Hawkins), in una casa isolata. Qui, scoprono un oscuro rituale volto a riportare in vita la figlia defunta di Laura, Cathy (Mischa Heywood), attraverso sacrifici umani. La tensione cresce quando Laura rapisce un altro bambino, Oliver (Jonah Wren Phillips), per completare il rito.Liam Neeson prende il posto di Leslie Nielsen nel reboot/sequel della celebre saga comica, diretto da Akiva Schaffer (Cip & Ciop – Agenti speciali). Neeson interpreta Frank Drebin Jr., figlio del leggendario detective, pronto a raccogliere l’eredità paterna con lo stesso stile goffo e irresistibile. Al suo fianco, Pamela Anderson nel ruolo di Beth, una femme fatale dal fascino ambiguo, che lo coinvolge in un caso di omicidio da risolvere. Il cast include anche Paul Walter Hauser, Kevin Durand e Danny Huston.