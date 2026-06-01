I film da vedere a giugno 2026

Masters of the Universe Travis Knight al cinema dal 4 giugno Era il 1987 quando usciva al cinema I dominatori dell’universo, storia live-action ispirata al franchise targato Mattel. Quasi quarant’anni dopo, Travis Knight dirige un “ritorno” in grandissimo stile. Il protagonista è Adam Glenn (Nicholas Galitzine), principe del pianeta di Eternia, che durante una rivolta viene rapito e condotto sulla Terra, pianeta di origine della madre. Separato così dalla sua Spada del Potere, dovrà affrontare un viaggio alla scoperta di sé, ma anche delle sue origini. In una corsa all’ultimo respiro per salvare la sua casa dalla distruzione e trasformarsi in He-Man, l’uomo più potente dell’universo. E nel ruolo del cattivissimo Skeletor compare Jared Leto.

Rebuilding – Ogni bene, Callie-Rose Max Walker-Silverman al cinema dal 4 giugno Josh O’Connor è Dusty, ultimo discendente di una lunga stirpe di cowboy. Vive nel cuore del selvaggio West, ed è padre premuroso ma piuttosto schivo. Costretto da un incendio a trasferirsi a vivere in un campo della protezione civile, Dusty ricomincerà a raccogliere e annodare i pezzi di sé, uno alla volta. Prima sarà il turno del rapporto con l’ex moglie Ruby (Meghann Fahy), poi di quello con la giovane figlia, Callie-Rose (Lily LaTorre). Lungo il percorso sarà aiutato da inaspettati supporter: altri uomini che, come lui, credevano di non avere nulla da perdere, e che invece possono darsi una seconda chance.

Scary Movie Michael Tiddes al cinema dal 4 giugno Shorty, Ray, Cindy e Brenda stanno tornando. E, ventisei anni dopo il primo capitolo del franchise comedy più dissacrante dell’universo del terrore, i loro interpreti originari sono pronti a farci ripiombare nel mezzo di una meravigliosa, controllata follia. Lo scopo di Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris e Regina Hall è solo uno: mettere da parte ogni “legacy” e tutti i “capitoli finali”. Via i reboot, i remake, i requel, i prequel, i sequel, gli spin-off, gli elevated horror, le origin story: qui c’è solo un film, il sesto della serie. Pronto a farvi morire della risate, una volta di più. Lontano dalla cancel culture, e da ogni perbenismo.

Smart Working Svevo Moltrasio al cinema dal 4 giugno Lavorare da remoto è il sogno di tutti… non è vero, Giuliano, alias Maccio Capatonda? Per il nostro protagonista probabilmente lo è: da quando l’azienda in cui lavora è passata completamente allo smart working, la sua vita va a gonfie vele. Sta per avere un secondo figlio con la moglie, lavora di meno ma produce di più, e stanno persino cercando una casa nuova e più grande. A mettergli i bastoni tra le ruote sono però proprio i suoi colleghi, che interpretano la concessione come una vacanza perenne. Sarà una scapestrata Armata Brancaleone, composta tra gli altri da uno smartworker fuoriesce e un office manager ultrasettantenne, ad aiutarlo a continuare a vivere il suo sogno, tra mille peripezie e il trasferimento di quasi tutto l’ufficio proprio a casa di Giuliano.

Office Romance Ol Parker su Netflix dal 5 giugno Era impossibile immaginarsi Jennifer Lopez e Brett Goldstein (from Ted Lasso) come lead di una rom-com targata Netflix. E invece, eccoci qui. Benvenuti in Air Cruz, dove le regole sono severissime, e il CEO Jackie, interpretato da Lopez, è qui anche per farle rispettare… Almeno, finché non inizierà a collaborare con un nuovo affascinante avvocato, interpretato da Goldstein. Il quale non impiegherà molto a convincerla che la politica di “nessun contatto personale” in vigore nella sua azienda non gioca esattamente a suo favore. Una storia classica, per serate senza impegno di fronte al divano (con una scatola di cioccolatini).

Il prigioniero Alejandro Amenábar al cinema dal 10 giugno Lo scrittore-cardine della letteratura spagnola, come non lo avete mai visto. Il film di Alejandro Amenábar racconta la prigionia e liberazione di un giovane Miguel de Cervantes (Julio Peña), catturato ad Algeri ai corsari nel 1575. I suoi rapitori hanno chiesto un riscatto, ma Cervantes, in cuor suo, sa che è tutto inutile e che la morte lo attende. Comincia così a scrivere storie e racconti per i suoi compagni di cella. La voce della sua bravura giunge fino alle orecchie di Hasán (Alessandro Borghi), temuto governatore di Tangeri, il quale sviluppa stima e sincera amicizia nei confronti del prigioniero. Lo scaltro Cervantes, allora, non ci penserà due volte a trasformare questa combinazione fortuita in un’occasione di libertà…

Le bambine Valentina e Nicole Bertani al cinema dell'11 giugno Il titolo del film delle sorella Valentina e Nicole Bertani è un manifesto: quello sull’importanza dell’infanzia, sottolineata nel loro film a quattro mani. Siamo negli ultimi anni del secolo scorso, 1997. Linda (Mia Ferricelli) ha otto anni, una madre-bambina da accudire, Eva (Clara Tramontano), e una vita in Svizzera. Un colpo di testa di quest’ultima le porta a Ferrara, dove incontrano in maniera, diciamo, fortuita altre due bambini, di nove e dieci anni: Azzurra e Marta (Agnese Scazza e Petra Scheggia). Insieme, le “ragazze” formeranno un trio, che si rinominerà Le Zanzare. Orgogliose di essere, e rimanere bambine in un mondo di adulti che preferiscono rifugiarsi in piaceri tossici che cedere al pizzico di meraviglia insito nella realtà.

La cronologia dell’acqua Kristen Stewart al cinema dall'11 giugno Imogen Poots è la protagonista dell’esordio registico di Kristen Stewart, adattamento dell’amato, e omonimo memoir di Lidia Yuknavitch. Il titolo è parlante: e non coinvolge solo l’acqua fisica presente nella vita dell’autrice, ottima nuotatrice. Ma è anche una metafora del tempo che scorre e che può ritornare, come una risacca, in. modalità nascoste. Scorrendo carsico e rendendo una giovane donna una scrittrice, ma anche, come dicono gli inglesi, “whole”, completa e pienamente sé stessa. La cronologia dell’acqua è la storia, fortemente sentita, di questo cambiamento.

Disclosure Day Steven Spielberg al cinema dall'11 giugno Era da un paio d’anni che si vociferava che Steven Spielberg ci avrebbe portato, come prossimo lavoro, un film sugli alieni. E Disclosure Day è qui per confermarcelo. Basata su un soggetto di Spielberg stesso, la sceneggiatura di David Koepp racconta il concitato momento prima della rivelazione ufficiale della presenza, tra di noi e oltre, di vita extra-terrestre. Tra complottiamo e verità, il cast è d’accezione: Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson e Colman Domingo. E saranno pronti a rispondere a una domanda: che cosa faremmo noi, se finalmente potessimo trovare risposta certa a uno degli interrogativi perpetui della storia dell’umanità?

Orfano László Nemes al cinema dall'11 giugno Il Premio Oscar László Nemes torna al cinema con Orfano, film che si muove tra storia personale e collettiva attraverso le vicende di Andor, un giovane ragazzo ebreo che, nell’Ungheria del 1957, dove la ribellione contro il regime comunista è già avvenuta, fa un incontro destinato a cambiargli la vita. Quello con un uomo misterioso che, arrivato come dal nulla, afferma di essere il suo vero padre. Ma c’è un problema: la madre di Andor gli ha sempre raccontato che il genitore era morto tempo prima, tramandandogli ricordi e storie proprio su di lui…

Romería – Il mare dei ricordi Carla Simón al cinema dall'11 giugno Un’altra storia di ricongiungimenti famigliari e di ricordi che riaffiorano e cambiano per sempre le esistenze dei protagonisti. In questo caso, nel nuovo film della regista Orso d’Oro a Berlino Carla Simón, si tratta di quelli di Marina, diciottenne rimasta orfana in tenerissima età. Il suo percorso comincia quando arriva in Galizia sulle tracce del padre biologico e della sua famiglia: ad attenderla ci saranno verità non dette, segreti intimi e radici da rintracciare. E la sua storia ci impartirà una lezione esemplare a proposito di tutto quello che non abbiamo il coraggio di dire ad alta voce. Anche, e soprattutto, quando ce ne sarebbe più bisogno.

Fuze – Conto alla rovescia David Mackenzie al cinema dl 17 giugno Un thriller d’azione che ben matcha i bollori di questa estate in clamoroso anticipo. Aaron Taylor-Johnson, Theo James e Sam Worthington compongono il cast di una vicenda che comincia quando, a Londra, una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale viene scoperta sul sito del cantiere di un palazzo in costruzione. La metropoli deve essere evacuata, il rischio è troppo grande. Ad approfittarne sarà un gruppo di criminali senza scrupoli, pronti a pianificare (e portare a termine) il colpo più spettacolare della storia.

Ricchi… da morire – Delitti in famiglia John Patton Ford al cinema dal 17 giugno Per convincervi che Ricchi… da morire – Delitti in famiglia merita la vostra visione, vi diremo solo quattro parole: Margaret Qualley, Glen Powell. E, se i due lead non vi bastassero, ecco qualche informazione in più. Diretto da John Patton Ford, il film è un thriller intriso di humour nero, e segue le vicende di sette eredi alle prese con un’eredità che vale una fortuna… e, naturalmente, una serie di difficoltà nel metterci le mani sopra. Becket Redfellow (Powell) è la pecora nera di una dinastia ricchissima, che l’ha disconosciuto da subito. È cresciuto come outsider, e ora, al momento della successione, è deciso a far fuori tutti gli altri eredi, così da cantare vittoria, finalmente. L’incontro con Julia Steinway (Qualley), però, lo far ricedere su alcune delle sue convinzioni. E lo condurrà allo “scontro finale” con il capofamiglia Whitelaw Redfellow (Ed Harris).

Toy Story 5 Andrew Stanton al cinema dal 18 giugno Il film più atteso dell’estate: il quinto capitolo della saga di Toy Story è qui (preparate i fazzoletti). E, alla regia, ha arruolato lo sceneggiatore candidato all’Oscar Andrew Stanton, autore della storia del Toy Story originale – nonché regista di altri instant classic disneyani come Alla ricerca di Nemo, WALL-E, Alla ricerca di Dory (e co-regista di A Bug’s Life – Megaminimondo). Dove eravamo rimasti? Be’, che lo sceriffo Woody aveva abbandonato la stanza dei giochi, in missione per aiutare tutti gli altri giocattoli a trovare i loro padroni smarriti… lasciando Buzz Lightyear e Jessie al comando della camera di Bonnie. Un equilibrio che è minacciato dall’arrivo di Lilypad (voce originale di Greta Lee), tablet hi-tech che vorrebbe mandare i giocattoli analogici in obsolescenza. È una stori di crisi e cambiamento, certo; ma anche di identità ritrovate e speranze per il futuro.

Il bacio della donna ragno Bill Condon al cinema dal 18 giugno Cinema nel cinema: in una cella di prigione dell’Argentina del 1983 (durante la dittatura militare), Valentín e Molina si ritrovano a condividere gli spazi angusti del carcere. Sono profondamente diversi, e Molina, per cercare un legame con il compagno di prigionia, comincia a raccontargli la trama del suo film preferito, una fantasia musicale con protagonista la diva Ingrid Luna (JLo). Quello che era cominciato come passatempo diventa così una forma di resistenza, una via per attingere a una grazia per nulla disperata, e un veicolo di profonda connessione umana. Dal Premio Oscar Bill Condon (Chicago, Dreamgirls).

Ti auguro ogni bene Tommy Dorfman al cinema dal 18 giugno Ben ha finalmente trovato il coraggio: rivelerà ai suoi genitori la sua vera identità, che ha scoperto esser non-binaria. Il segreto svelato, però, genera rifiuto e incomprensione. Ben sarà accolto soltanto dalla sorella Hannah (Alexandra Daddario), con cui non parlava da anni, e dal suo partner Thomas (Cole Sprouse). Con il loro aiuto deciderà di cambiare scuola: un’esperienza spaesante, finché non incontra Ms. Lions, insegnante d’arte eccentrica capace di leggere nel suo profondo, e Nathan, studente gentile che vede Ben per quello che è davvero. Il percorso di Ben passa prima di tutto dall’accettazione: nei suoi stessi confronti, e nei confronti anche di chi l’ha rifiutato. Un coming of age dolce, che vuole celebrare in primis il valore dell’essere sé stessi, senza compromessi.

Allora balliamo Amélie Bonnin al cinema dal 18 giugno Esordio alla regia per Amélie Bonnin, con una storia che è in un certo senso l’espansione di un cortometraggio del 2021, sempre di sua realizzazione. La protagonista è Cécile, cuoca che si è fatta conoscere partecipando al programma Tv Top Chef e che ora, insieme al suo compagno e assistente, sta progettando l’apertura del suo primo ristorante fine dining. Solo che, a seguito di un infarto improvviso del padre, è costretta a lasciare la città, Parigi, per tornare al piccolo paese in cui era cresciuta, riprendendo in mano le redini dell’attività di famiglia, un locale di cibo di strada. A metterle i bastoni tra le ruote penserà anche il ri-incontro con Raphaël, amore della sua infanzia. Che darà una scossa profonda a tutte le sue certezze.

Messaggi per Isabelle Leah McKendrick su Netflix dal 19 giugno Una storia di equivoci tramutata in rom-com: Messaggi per Isabelle segue Jill (Zoey Deutch) e il suo tentativo di superare la morte della sorella raccontandole la sua vita di aspirante pasticcera a San Francisco attraverso messaggi vocali che lascia alla segreteria telefonica del suo vecchio numero di telefono, disattivato. Che, a un certo punto, viene riassegnato. Mettendo in contatto Jill con il nuovo proprietario, Wes (Nick Robinson), giovane agente immobiliare che vive nella sua stessa città. Quando i due decideranno di incontrarsi, scopriranno anche un sentimento insperato e inaspettato. Che cambierà la loro vita per sempre.

La mano di Dante Julian Schnabel su Netflix dal 24 giugno Il nuovo film di Julian Schnabel è letteralmente una storia che oltrepassa i secoli e il tempo. Due sono i luoghi e le epoche in cui si svolge: New York, ventunesimo secolo, e la (non ancora) Italia medievale, negli anni in cui Dante Alighieri compone la sua Divina Commedia. Uno scrittore contemporaneo arriverà vicino come non mai al Divin Poema, incaricato da un boss mafioso di rubarne una copia manoscritta proprio dall’Alighieri. Intanto, vediamo Dante cercare l’ispirazione per il testo che cambierà la letteratura mondiale e fonderà la lingua italiana. Il cast non potrebbe esser più ricco: Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Louis Cancelmi, Sabrina Impacciatore, Franco Nero, Benjamin Clementine, Paolo Bonacelli, Martin Scorsese, Al Pacino e Jason Momoa.