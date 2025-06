I film da vedere a giugno 2025

L’amico fedele

Scott McGehee, David Siegel al cinema dal 5 giugno

L'Amico Fedele | Trailer Ufficiale

Aragoste a Manhattan

Alonso Ruizpalacios al cinema dal 5 giugno

ARAGOSTE A MANHATTAN Trailer ufficiale (dal 5 Giugno al Cinema)

Karate Kid: Legends

Jonathan Entwistle al cinema dal 5 giugno

Karate Kid: Legends - Dal 5 giugno al cinema - Trailer Ufficiale

Una storia di perdita e di vita nuova, tra Hachiko (sì, l’amico fedele è proprio un cane) e After Life. Il mentore di Iris, scrittrice (interpretata da Naomi Watts), si suicida, e come da ultime volontà dell’uomo (Bill Murray), la vedova fa sì che sia la donna a prendersi cura di Apollo, l’alano dello scrittore. Inizialmente Iris è riluttante, ma sarà proprio la convivenza con Apollo a cambiarle inaspettatamente la vita.New York. Al ristorante The Grill nessuno è tranquillo, nessuno è soddisfatto. Almeno in cucina, dove le vite dei lavoratori invisibili per eccellenza vengono messe in primo piano. Ormai lo sappiamo: nelle retrovie dei ristoranti, le cose possono andare a finire molto male. Tradotto dalla pièce La cocina, il nuovo film di Alonso Ruizpalacios (Museo – Folle rapina a Città del Messico) è una piccola gemma da tener ben lucidata. Abbiatene cura.

Li Fong (Ben Wang) è un piccolo prodigio del kung fu. Costretto a trasferirsi a New York da Pechino con la madre, il suo passato si dimostra ingombrante nel momento in cui vorrebbe cercare di costruirsi legami nuovi con i compagni di classe. Finché non arriva il momento di “tornare indietro”, cioè a combattere. Ma le sue abilità non basteranno. Li Fong dovrà chiamare a raccolta i nomi migliori della scena (Jackie Chan, Ralph Macchio) per raggiungere il suo obiettivo.

Mani nude

Mauro Mancini al cinema dal 5 giugno

Mani nude | Trailer Ufficiale | Dal 5 giugno al cinema

Un altro combattimento, questa volta di strada, imprevisto, pericoloso. Farà nascere Batiza, un “fenomeno” che rimarrà invischiato in un giro di incontri clandestini a mani nude. Le vittorie si susseguono fino all’incontro-scontro con Minuto, così chiamato per il tempo che di solito impiega a stendere gli avversari. Lì si avvieranno dinamiche impreviste tra i due… Starring Alessandro Gassmann e il nuovo prodige del nostro cinema Francesco Gheghi.

The Woman in the Yard

Jaume Collet-Serra al cinema dal 5 giugno

The Woman In The Yard | Trailer Ufficiale

Danielle Deadwyler, candidata ai SAG Awards e ai BAFTA, gli Oscar inglesi, interpreta un horror firmato da Blumhouse. Dove veste i panni di una donna velata di nero con le mani insanguinate che compare all’esterno di una casa di campagna. Quando sussurra che “il giorno è arrivato”, si scatena la paura…

Ballerina

Len Wiseman al cinema dal 12 giugno

BALLERINA con Ana de Armas (2025) - Trailer Ufficiale Italiano HD

Ana de Armas e Keanu Reeves si ritrovano insieme in questo spin-off di John Wick. Il gancio è al terzo capitolo della saga, Parabellum: la protagonista di Ballerina è infatti, come da titolo, la ballerina tatuata che si addestrava per diventare assassina. La dose di azione di questo mese è servita.

Volveréis – Una storia d’amore quasi classica

Jonás Trueba al cinema dal 12 giugno

Volveréis - Una storia d'amore quasi classica, film di Jonás Trueba - Trailer

Una commedia romantica agrodolce. La regista Ale e l’attore Alex, dopo quindici anni insieme, decidono di organizzare una festa per la loro separazione. Nel mentre, la coppia lavora a un film proprio su questo tema. Incalzati dalle domande degli invitati, che chiedono loro se siano proprio sicuri, i protagonisti dovranno confrontarsi con il peso della loro decisione.

Dragon Trainer

Dean DeBlois al cinema dal 13 giugno

Dragon Trainer | IMAX Trailer

Dal celebre film d’animazione, arriva ora l’inevitabile live action. Si riparte dal primo capitolo, ovvero dall’incontro tra il ribelle Hiccup e l’adorabile draghetto Sdentato. La saga animata era stata un caso al box office globale: la versione in carne ed ossa riuscirà a bissare quel grande successo?

Elio

Adrian Molina al cinema dal 18 giugno

Elio | Trailer Ufficiale | Dal 18 Giugno al Cinema

Che cosa succederebbe se qualcuno di noi, mettiamo un ragazzino, venisse scambiato per l’ambasciatore intergalattico della Terra da un gruppo di abitanti dello spazio? La risposta la mette in scena Elio, il nuovo film d’animazione Disney-Pixar ambientato in un universo di strani mostriciattoli ed enormi malintesi. Sarà un nuovo classico?

28 anni dopo

Danny Boyle al cinema dal 18 giugno

28 Anni Dopo - Dal 18 giugno al cinema - Nuovo Trailer Ufficiale

Si iniziò nel 2002 con 28 giorni dopo. Fu poi il turno di 28 settimane dopo (2007), e ora, dopo fortune alterne, la saga zombie di Danny Boyle ritorna con il terzo capitolo, 28 anni dopo, di cui è già stato confermato il sequel, 28 anni dopo – Il tempio delle ossa. Nel cast di nuovo il premio Oscar Cillian Murphy, più Ralph Fiennes e Aaron Taylor-Johnson.

Tre amiche

Emmanuel Mouret al cinema dal 19 giugno

Tre Amiche, la nuova commedia francese di Emmanuel Mouret con Camille Cottin | Trailer ITA HD

Chiamate Camille Cottin! O meglio, la donna che interpreta e le sue due amiche. Il trio è composto da Joan, Alice e Rebecca. Non lo sanno, ma presto diventeranno un interpolazione di amori, relazioni e tradimenti con i rispettivi compagni. Un marivaudage, intreccio d’amore drammatico presentato in forma leggera, come solo i francesi saprebbero farlo e viverlo.

Hurry Up Tomorrow

Trey Edward Shults al cinema il 23, 24 e 25 giugno

HURRY UP TOMORROW | Short Trailer | 23/24/25 giugno #soloalcinema

Film-evento per il lungometraggio con The Weeknd, anzi Abel Tesfaye. Un musicista incontra uno sconosciuto misterioso destinato a cambiargli la vita per sempre. Nel cast anche Jenna Ortega, Barry Keoghan, Riley Keough e Roman Mitichyan. Dopo il flop televisivo di The Idol, un passo falso anche al botteghino cinematografico: farà meglio qui da noi?

F1 – Il film

Joseph Kosinski al cinema dal 25 giugno

F1 Il Film | Trailer

Un ex pilota torna sul circuito della gara di automobili più famosa (e veloce) del mondo. Il film, con protagonisti Brad Pitt, Javier Bardem e l’emergente Damson Idris, è stato girato su reali circuiti di Formula 1 durante veri corse del campionato internazionale. Dirige Joseph Kosinski, già dietro Top Gun: Maverick.

M3GAN 2.0

Gerard Johnstone al cinema dal 26 giugno

M3GAN 2.0 | Trailer Ufficiale (Universal Pictures) - HD

La bambola terrificante 2.0 è tornata, ed è pronta a mietere altre vittime. Pensata per essere la migliore amica dei bambini, M3GAN può diventare un incubo se il prototipo di una nuova versione viene affidato di fretta a un piccolo utente. Esattamente come succede nell’attacco del secondo capitolo della saga che la vede protagonista…