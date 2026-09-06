Cinque cose che abbiamo imparato dal documentario sugli Oasis

«Te ne deve fregare moltissimo, per non fregartene un cazzo» Il primo giorno di prove Liam non si presenta. In sala ci sono Noel, Bonehead e tutti gli altri, in uno stanzone che ricorda quello in cui i Beatles registrarono Let It Be. Le telecamere sono già accese, e il cantante degli Oasis non c’è. Noel non fa niente per nascondere il pessimismo. Andrà di nuovo tutto a pezzi? È la conferma di quello che il mondo pensa di Liam da trent’anni, e il film ci mette un’ora a smontarlo. Quando finalmente arriva ha una voce in condizioni sbalorditive, e soprattutto ha già pronta la frase che vale tutta la sua carriera e mezzo secolo di pose: «Te ne deve fregare moltissimo, per riuscire a non fregartene un cazzo». La prova definitiva arriva alla vigilia del primo concerto, quando salta anche quelle prove lì, sale sul palco di Cardiff e «canta come trent’anni fa» (cit. Noel). Ne escono due Liam distinti: quello della sala prove, silenzioso e sulle sue, e «quello che si mette il tamburello in testa e riesce a farla sembrare la cosa più cool del mondo». Sul proprio celeberrimo immobilismo scenico osserva che a 60 anni continuerà a stare fermo, perché non ha nessuna intenzione di mettersi «a fare tutte quelle robe alla Mick Jagger». E sul pubblico che li ha aspettati 15 anni ammette che, se fosse stato un fan, agli Oasis avrebbe detto: «Ficcatevi le canzoni su per il culo, brutti coglioni».

«Tutto è stato perdonato, e non è servita nemmeno una parola» All’inizio del film i due si trattano come si sono trattati per 15 anni. Liam liquida gli anni dell’ostilità così: «Fa come se gli avessi accoltellato un gatto, piantala, abbiamo solo litigato un po’». Noel, di rimando, spiega che è «nato con un difetto fatale nel carattere: non riesco a perdonare le persone». Ma ammette anche che sapeva che «se non fossimo andati noi da lui, Liam non sarebbe mai venuto da noi». Eppure sapevano entrambi che quel tour era l’occasione di «cambiare la narrazione della band». Alla fine Noel spiega che «tutto è stato perdonato e che non è servita nemmeno una parola». Nel mezzo, oltre a un anno di concerti, è successa una cosa che nessuno aveva messo in conto: i loro figli, che praticamente non si conoscevano, sono diventati amici per la pelle. La riconciliazione, insomma, è passata anche dalle nuove generazioni mentre i padri erano occupati a non parlarsi. Fino all’ammissione di Noel: «Non pensavo che l’avrei mai detto, ma Liam è delightful (non traduciamo volutamente, ndr), non ricordavo quanto fosse divertente».

Hand in hand A Cardiff, la prima sera di tour, mentre entrano in scena, è Liam a infilare la propria mano in quella del fratello maggiore e a sollevarla in alto. Noel acconsente, ma gli si legge la forzatura in faccia. Man mano che il tour avanza, quella stessa scena si ripete senza costrizioni: escono verso il palco mano nella mano perché hanno voglia di farlo. Il film non ha bisogno di spiegare la riconciliazione, gli basta filmarla due volte a mesi di distanza. Ieri sera, al Palazzo del Cinema, dopo otto minuti di standing ovation e prima di un «Should we fuck off?» di Liam mentre l’applauso continuava senza sosta, i due hanno rifatto esattamente lo stesso gesto. E Noel, a un certo punto, si è asciugato gli occhi.

Bonehead è il suono degli Oasis, parola di Noel Paul “Bonehead” Arthurs, chitarra ritmica e cofondatore, fuori dagli Oasis dal 1999 per dedicare più tempo alla famiglia, in sala prove ci arriva insieme a tutti gli altri. Lo accolgono con l’augurio più mancuniano possibile: «Ti sei infilato in mezzo a un sandwich Gallagher, coglione». Poi Noel afferma senza girarci intorno: quel muro di chitarre «è il sound degli Oasis». Bonehead ha fatto quasi tutto il tour. Nell’ottobre 2025 ha annunciato di avere un tumore alla prostata e ha saltato le tappe asiatiche e australiane: al suo posto è entrato Mike Moore, e sul palco, in mezzo agli altri, c’era una sua sagoma di cartone. Quanto sia amato, però, lo si misura ancora meglio dall’altra parte del mondo. Tra le storie che il film è andato a cercare in giro c’è quella di una fan brasiliana che al proprio cane ha dato il suo nome. «A volte inciampi in qualcuno che ha un cane che si chiama Bonehead, e quello diventa parte della storia», ha raccontato Dylan Southern a Venezia. Nessun altro membro della band, per ora, risulta intitolato a un animale domestico.