Charlotte Gainsbourg non si nasce: si diventa

Non poteva mancare come “bonus track” la puntata della serie cultissima Chiami il mio agente! (in originale Dix pour cent). Quella in cui Gainsbourg, nel ruolo ovviamente di sé stessa, per evitare di girare un film che non le piace si finge addirittura invalida. Una prova dai tempi comici perfette: date più commedie a Charlotte, presto!