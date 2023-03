‘Terra e polvere’, guarda in esclusiva la clip del nuovo film di Li Ruijun

“I due protagonisti sono come il raccolto dopo la semina: sono figli della terra”. Così Li Ruijun racconta il suo nuovo film, Terra e polvere, titolo-rivelazione della Berlinale e del Far East Film Festival di Udine.

Il matrimonio combinato di Youtie e Guiying, un uomo e una donna che vivono vite difficilissime, sembra portare inevitabilmente alla somma di due solitudini. Di due povertà (sociali, emotive, affettive). Ma da questo incontro, tenero e pudico, prenderà forma giorno dopo giorno un legame solido e prezioso.

I due ruoli principali sono affidati a un’attrice di grande esperienza Hai Qing (Fire on the Plain, Operation Red Sea, Sacrifice) e Wu Renlin, un vero contadino e zio dello stesso Li Ruijun: “Era molto nervoso quando gli ho proposto di interpretare il ruolo di Youtie”, racconta il regista. “Quando, finalmente, ha accettato, ha preso la cosa molto sul serio e ha cambiato le sue abitudini: si è messo a studiare il copione sul divano per giornate intere. Da solo. Youtie assomiglia alla maggior parte delle persone che vivono nei villaggi: persone che preferiscono stare in silenzio, osservare. Con Terra e polvere ho cercato di esplorare il loro mondo interiore”.

Una love story poetica e dolente ambientata nella Cina rurale: “In città, prima di uscire insieme, le persone guardano anche ai beni materiali e poi decidono se amarsi o meno”, spiega Li Ruijun. “Nei villaggi, le persone sono quasi invisibili e non possiedono nulla, quindi mi piace immaginare che il loro sia un amore allo stato puro. In questa storia, l’idea dell’amore si rivela attraverso le azioni. Guiying sente che Youtie potrebbe avere freddo e lo aspetta con una bottiglia d’acqua calda. Youtie vede che la gente deride Guiying per la sua incontinenza, così le compra una giacca lunga per coprirsi”.

Prodotto da Hucheng no.7 Films Productions, Qizi Film Ltd., Beijing J.Q.Spring Pictures Co. Ltd., Aranya Pictures, Shanghai Shigu Film, Dream Media Co. Ltd, Terra e polvere arriva al cinema il 30 marzo distribuito da Tucker Film.