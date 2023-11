‘Silent Night – Il silenzio della vendetta’, guarda la clip in anteprima del nuovo action di John Woo

Con il suo stile inconfondibile, John Woo torna a Hollywood dopo cult come Face/Off, Nome in codice: Broken Arrow e Mission: Impossible II, realizzando un revenge movie adrenalinico in cui l’azione conta letteralmente più delle parole Silent Night – Il silenzio della vendetta. Se il trailer si apre sulle note natalizie di Carol of the Bells, che presto esplodono in una travolgente variazione dell’Inno alla gioia – un’esplosione musicale che va di pari passo con le scene mozzafiato, in cui a farla da padrone sono effetti speciali, sparatorie e inseguimenti da urlo che si susseguono in un racconto dal ritmo sincopato – nella clip in anteprima a farla da padrona è proprio il pezzo che dà titolo al film, Silent Night.

Protagonista di questa pellicola 100% action è Joel Kinnaman. Già apprezzato in noti action movie come Robocop (2014) e nel ruolo di Rick Flag in Suicide Squad e The Suicide Squad – Missione suicida, Kinnaman è il volto senza voce al centro di questa spietata storia di vendetta ambientata durante la notte di Natale, che si tingerà di rosso per portare a compimento la terribile missione punitiva di un padre tormentato a cui è stato tolto il dono più prezioso – il proprio figlio, rimasto ucciso nel fuoco incrociato di uno scontro fra bande – cambiando per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. Nel cast anche Scott Mescudi, in arte Kid Cudi (X – A Sexy Horror Story), e Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace).

Al cinema dal 30 novembre in anteprima mondiale distribuito da Plaion Pictures.