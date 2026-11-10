‘Peccato’, in anteprima il backstage dell’ultimo episodio della serie di e con Emanuela Fanelli

“Pensavate di aver visto tutto?” (Cit.) E invece l’ultima puntata di Peccato, la serie strepitosa di e con Emanuela Fanelli presentata a Venezia 83 e disponibile su HBO Max (qui la nostra recensione), riserva sorprese esilaranti fino alla fine. Ed è proprio il caso di dirlo: peccato che sia finita.

Dopo Paola Cortellesi presidente della Repubblica, Alessandro Borghi testimonial Beghelli, Ferzan Özpetek esperto di pannelli solari, Stefano Accorsi (e non diciamo altro) e una Sabrina Ferilli iconic, ora tocca a Geppi Cucciari e Valerio Mastandrea «al massimo della forma», come spiega la stessa Fanelli nel backstage che vi mostriamo in anteprima. Una galleria di cameo che da sola vale la stagione, e che qui trova il suo gran finale.

Nella serie (scritta da Emanuela Fanelli, Giulio Somazzi, Valerio Vestoso, che ne cura anche la regia), infatti, Geppi Cucciari, che nel frattempo s’è presa tutti i ruoli che Fanelli ha perso causa scandali, interpreta Emanuela nel film sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto lei e l’ex marito Ricky Zangari, titolo: La teoria della cheesecake. Sì, avete letto bene: Emanuela che viene sostituita da Geppi, dentro la serie di Emanuela. Un cortocircuito da manuale, di quelli che la meta-serialità fa bene quando è fatta con ironia e senza prendersi sul serio.

E indovinate chi è Zangari? Ma Valerio Mastandrea, of course. Nel backstage sono imperdibili il romano «da brividi» (cit. Fanelli) di Geppi e Valerio che «si è lanciato nel veneto» (“lontra, marmotta”), con il set che a quanto pare faticava a restare serio quanto noi davanti allo schermo.

Il backstage è qui sopra. Guardatelo, poi recuperate l’episodio. E, se non l’avete ancora fatto, tutto il resto.