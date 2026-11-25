Metti Jovanotti e Rick Rubin a fare un disco… è quello che vediamo in questa clip esclusiva da Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti (qui la nostra recensione), il documentario dedicato alla vita e alla carriera dell’artista toscano diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti nelle sale con Plaion Pictures dal 26 novembre al 2 dicembre.

Attraverso una narrazione intima e personale, il racconto ripercorre quarant’anni di musica, incontri e trasformazioni, dalle prime esperienze in una piccola radio locale ai grandi concerti, dai viaggi in bicicletta alle sfide che hanno segnato la vita dell’artista, mostrando un Lorenzo lontano dai riflettori, alle prese con dubbi, fragilità e momenti di profondo cambiamento.

Nato da sette anni di vicinanza, ascolto e fiducia tra Jovanotti e i registi, che lo hanno seguito a partire dal primo Jova Beach Party del 2019, il film intreccia riprese originali e materiali d’archivio personali e familiari, tra cui preziosi filmati amatoriali girati dal padre dell’artista. Ne emerge un racconto che va oltre la carriera e il successo, esplorando il rapporto tra l’uomo e il personaggio, tra l’energia travolgente che il pubblico conosce e una dimensione più privata, fatta di emozioni, difficoltà e nuove consapevolezze.

«È il racconto di due autori che credo abbiano fatto qualcosa di bello», ha commentato lo stesso Lorenzo. «Qualcosa di diverso da un “classico” documentario su un cantante».