«La musica è l’unica vita che conosco»: guarda la clip esclusiva di ‘Chopin – Notturno a Parigi’

«La musica è l’unica vita che conosco», dice Fryderyk Chopin alla madre. È la battuta al centro della clip che vi mostriamo in anteprima tratta dal film Chopin – Notturno a Parigi, una monumentale produzione polacca che ripercorre gli ultimi momenti della vita del compositore e che sarà nelle sale italiane dal 26 febbraio con Europictures.

Diretto da Michał Kwieciński e interpretato da Eryk Kulm, che ha eseguito personalmente tutte le opere presenti nel film, il film mostra un lato del leggendario compositore polacco che non si trova nei libri di storia: quello di un dandy amante del divertimento, celebre per il suo senso dell’umorismo, un virtuoso del pianoforte e un uomo affascinante che, nonostante la malattia, ha goduto della vita fino all’ultimo respiro.

«Abbiamo realizzato un film che speriamo sorprenda tutti coloro che non conoscono la vita di Fryderyk Chopin, basato esclusivamente su eventi reali», ha dichiarato il regista. «Nella sua breve vita è stato accompagnato da tre forze – amore, musica e malattia – che si sono contese la sua anima fino alla fine. Ed è proprio questo il cuore del nostro film: il destino e la psiche di un uomo bello e unico. Ho voluto mostrare la lotta tra la Morte e la Musica, impegnate in una battaglia per l’anima di Chopin, senza che nessuna delle due sia disposta a cedere».

Nel cast del film troviamo anche il veterano francese Lambert Wilson alias Re Luigi Filippo I e Joséphine de La Baume nei panni di George Sand.