‘La ballata del re delle api’: guarda la clip esclusiva dal nuovo film con Matthew McConaughey

Il carismatico Amziah King è un punto di riferimento per la sua comunità: apicoltore e musicista, guida un eccentrico gruppo di sbandati uniti dalla passione per le api e per la musica bluegrass. Quando Kateri, la figlia adottiva con cui aveva perso i contatti, ritorna in paese, l’uomo ne approfitta per riallacciare i rapporti e insegnarle tutto quello che sa. Ma il miele è un affare sporco: l’attività di Amziah fa gola a molti – uomini pericolosi, disposti ad azioni estreme – e sia lui che Kateri dovranno lottare con tenacia per difendere l’impero del re delle api.

Il premio Oscar per Dallas Buyers Club Matthew McConaughey, affiancato da un cast ricco di personaggi memorabili, tra cui un enigmatico rivale interpretato da Kurt Russell, è protagonista della Ballata del re delle api, di cui vi mostriamo in anteprima questa clip esclusiva.

Diretto da Andrew Patterson (L’immensità della notte), è un feel-good movie trascinante grazie anche alla colonna sonora di Erick Alexander, Jared Bulmer e Ben Hardesty. Nel cast, accanto a McConaughey e Russell, anche Angelina LookingGlass, Jake Horowitz, Scott Shepherd, Rob Morgan, Tony Revolori e Owen Teague.

Il film uscirà nelle sale italiane il 19 novembre distribuito da I Wonder Pictures.