‘I 400 giorni – Funamboli e Maestri’, guarda in esclusiva il trailer del documentario

Ventiquattro aspiranti attori. Un viaggio lungo dodici mesi che parte durante l’autunno e si conclude a Natale, diventando così un contenitore di esperienze personali che diventano mappa universale per l’attore emergente e il suo lavoro. I 400 Giorni – Funamboli e Maestri è un documentario corale diretto da Emanuele Napolitano ed Emanuele Sana e scritto da Vittoria Spaccapietra e Daniele Orazi (prodotto da DO Cinema con il patrocinio di Roma Lazio Film Commission ed il sostegno del Ministero della Cultura), che verrà presentato al Torino Film Festival fuori concorso nella sezione Ritratti e paesaggi.

Si parte da un vero e proprio casting on the road, il progetto “DO Tour Casting”, durato un anno, che ha toccato le maggiori città italiane alla ricerca del talento e ha portato alla creazione di un vivaio di talenti emergenti under 30. Sul modello internazionale del talent scouting, Daniele Orazi, guida di una delle più importanti agenzie cinematografiche italiane, insieme al suo team, si è occupato della gestione e della crescita di giovani aspiranti attori, selezionati nel corso di molteplici tappe nei maggiori teatri in tutta Italia, al termine delle quali, le tracce su pellicola di questa esperienza sembrano prendere una voce propria.

Le numerose video testimonianze raccolte durante il road trip nelle varie tappe formano ad oggi un universo enciclopedico di emozioni, un contenitore delle sfaccettature di una nuova generazione che insegue un sogno. Il repertorio del documentario, inoltre, include filmati e testimonianze dell’Archivio storico Istituto Luce e della Cineteca di Bologna.

Un esperimento che misura la crescita del talent non solo dal punto di vista professionale, ma anche, e soprattutto, personale. Una carrellata di molteplici voci del panorama cinematografico italiano e internazionale accompagna questo bellissimo viaggio: Anna Foglietta, Giacomo Gianniotti, Silvia D’Amico, Damiano Michieletto, Massimiliano Caiazzo, Claudio Amendola, Stefania Sandrelli, Alessandro Piavani, Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Paolo Genovese, Lorenzo Richelmy e Francesco Scianna.