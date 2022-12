Di quella volta in cui Tarantino presentò ‘Le Iene’ in Italia

Forse non tutti sanno che la prima sala piena vista da Quentin Tarantino alla proiezione di un suo film è stata in Italia, precisamente a Viareggio, al Noir in Festival, il 20 giugno 1992.

Tarantino allora ha 29 anni, è ancora sconosciuto e solo qualche settimana prima è stato a Cannes per presentare, davanti a pochi addetti ai lavori, la sua opera prima: Reservoir Dogs, Le iene.

Arriva in Versilia su invito del direttore del Festival Giorgio Gosetti ed è eccitatissimo: passa le sue giornate nelle sale del Festival, commenta ad alta voce tutti i film e si inginocchia in adorazione davanti ai suoi registi preferiti come un fan molesto e troppo entusiasta.

Michele Boroni nel 2009 scrisse un breve racconto on-line Il matto – Una storia vera dedicato alla sorpresa di scoprire che il ragazzone americano vestito con bermuda, sneakers e t-shirt a tema musicale che rumoreggiava in sala, altri non era che il regista di quell’indimenticabile capolavoro cinematografico.

C’era una volta a Viareggio è un documentario nato dalla collaborazione del regista Davide Rapp e dell’autore Michele Boroni ed è un racconto corale e appassionato di chi lo ha incontrato in quell’estate viareggina, ricco di aneddoti e storie personali con l’Italia dei primi anni ’90 a fare da sfondo.

Dopo trent’anni, domenica 4 dicembre nel corso del Noir In Festival di Milano, verrà proiettata allo IULM alle 21:00 una preview di 40 minuti di C’era una volta a Viareggio a cui seguirà la versione in 4k di Le iene. Ingresso libero.

Gli altri appuntamenti del Noir In Festival:

– L’apertura sabato 3 dicembre con Silent Night di Camille Griffin con Keira Knightley e Lily-Rose Depp (ore 19.00 cinema Eliseo), che vede un gruppo di amici riuniti per il Natale come nella più classiche delle commedie inglesi mentre fuori sta accadendo qualcosa di oscuro, seguita dall’anteprima di Profeti il nuovo film di Alessio Cremonini con Jasmine Trinca (ore 21.00 cinema Eliseo), in uscita per Lucky Red a fine gennaio.

– L’anteprima di My name is Alfred Hitchcock di Mark Cousins (7 dicembre)

– La chiusura l’8 dicembre con Decision to Leave di Park-Chan Wook

– Il premio Chandler ad Harlan Coben (5 dicembre ore 19.00).