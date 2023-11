Adam Driver risponde alle critiche su Ferrari: «F*ck you»

Che cosa rispondereste se vi dicessero che alcune scene del film in cui siete protagonista sono «piuttosto grezze, drastiche, e, devo dire, persino patetiche»? Adam Driver, attore protagonista di “Ferrari” di Michael Mann, in uscita in Italia il prossimo 14 dicembre, non ha dubbi: «F*ck you, I don’t know» (vaffanc*lo, non lo so).

When someone in the audience says the crash scenes in Ferrari “looked pretty harsh, drastic and I must say cheesy for me” and asked Adam what he thought pic.twitter.com/mXaF1LlTuf — Adam Driver Central (@adamdrivercentl) November 12, 2023

La domanda non è speculazione, ma è stata rivolta all’attore nel Q&A a seguito di una proiezione del film al Poland’s Camerimage Film Festival la scorsa domenica. Il quotidiano L.A. Times riporta che «la risposta, piuttosto inusuale, ha suscitato qualche risata tra i presenti».

Al centro della discussione, alcune scene del film di Mann, relative ad incidenti d’auto (e presenti anche nel teaser trailer ufficiale del film).

Il direttore del Festival Marek Zydowicz ha commentato così il pasticciaccio: «Come accade in qualsiasi festival cinematografico che preveda conversazioni aperte con gli artisti invitati, ci sono domande e commenti sia sensati che completamente banali. Secondo me, la domanda sollevata durante la sessione di domande e risposte con Adam Driver apparteneva alla seconda categoria. Era una valutazione priva di ragionamenti approfonditi, contraria allo spirito del nostro festival e al lavoro che ci proponiamo di realizzare».