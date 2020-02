26 Febbraio 2020 11:46

Nick Pescetto: la passione per lo sport e l’avventura diventano un lavoro creativo

Dalle scampagnate in bicicletta per i boschi di Arenzano fino ai viaggi in ogni angolo del mondo: su Black Camera l'intervista a un ragazzo determinato che ha saputo conciliare passione e lavoro, con risultati davvero sorprendenti