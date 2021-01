«Primo amore, a questo penso ogni volta che cammino e mi perdo nella mia piccola città sul mare, Porto San Giorgio. Il primo amore non si scorda mai, gran parte dei momenti vissuti diventano col passare del tempo narrazioni idealizzate, visioni poetiche che conservano in sé la verità di un sentimento intimo, personale, e per nulla oggettivo», dice Monia Marchionni di ‘Primo Amore’, il progetto di ‘stage photography’ dedicato alla sua città.