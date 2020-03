max&douglas, i professionisti del ritratto

Se si vuole raccontare per bene la carriera di max&douglas, bisogna osservarla tenendo d’occhio due aspetti che hanno caratterizzato il mercato del lavoro negli ultimi vent’anni: l’evoluzione dell’editoria e l’avvento del digitale. Per chi, come loro, ha cominciato ad approcciarsi al ritratto commerciale a fine anni ’90, anticipare i tempi è stato un elemento di importanza vitale. Hanno vissuto da protagonisti il passaggio dall’analogico al digitale, fino ad arrivare al panorama contemporaneo con idee fresche e innovative. Oggi, su Ultima Edizione, ripercorrono la loro esperienza professionale.

Come vi siete conosciuti e come avete iniziato a lavorare insieme?

Studiavamo allo IED, era il 1998 e stavamo preparando la tesi, con l’ambizione di tuffarci nel mercato della fotografia commerciale. Terminati gli studi, siamo andati a fare gli assistenti negli studi di Condé Nast Italia, dove abbiamo avuto l’opportunità di lavorare al fianco dei migliori fotografi al mondo; è stato lì che abbiamo appreso la tecnica della luce pennellata applicata allo still-life. Abbiamo provato a utilizzare questa tecnica sulla ritrattistica in forma del tutto sperimentale con un banco ottico e, dopo tanta ricerca e svariati tentativi, siamo riusciti a trovare il nostro linguaggio.

È stato difficile portare la tecnica della luce pennellata dallo still-life al ritratto?

Non è stato semplicissimo. Prima di tutto per un gusto personale, perché ci piacevano di più le ambientazioni rispetto alla fotografia in studio, in secondo luogo perché era complicato riuscire a catturare l’espressività dei volti dei soggetti al buio. Abbiamo dovuto fare uno sforzo per entrare fisicamente nella fotografia, ma alla fine del nostro esperimento siamo riusciti a raccogliere un portfolio con immagini forti e originali, scatti senza post-produzione che non si vedevano in giro e che quindi mettevano sul piatto qualcosa di nuovo. I frutti del lavoro sono arrivati dopo poco tempo, con alcune campagne per brand importanti come Sony, Telecom e Philips.

Come avete vissuto il passaggio dall’analogico al digitale?

Mentre si stava realizzando questa svolta epocale, anche da parte nostra c’era la necessità di cambiare qualcosa nell’approccio al lavoro: sentivamo la necessità di scattare di più, quindi ci siamo avvicinati al mondo editoriale, con Grazia Neri e Giovanna Calvenzi a Sportweek. Con il digitale sono cambiate le tempistiche e i ritmi lavorativi, così abbiamo dovuto rinnovare la nostra proposta produttiva, utilizzando la post-produzione che stava vivendo la sua fase primordiale. Anche in quel caso la sperimentazione è stata un elemento fondamentale per il nostro lavoro, ma alla fine siamo riusciti a rinnovarci senza dover rinunciare alla nostra cifra stilistica. A livello professionale sono cominciate altre collaborazioni importanti con magazine come Vanity Fair, Rolling Stone, GQ e molti altri.

Cosa cercate di fare emergere dai vostri ritratti?

La nostra ricerca iniziale non era tanto rivolta all’espressività del personaggio, quanto più all’effetto scenico; per noi l’elemento più importante era rappresentare l’icona, non la persona ritratta. Con il tempo, un po’ alla volta, è cambiato l’interesse e ci siamo concentrati di più sulla gestualità e sulla fisicità del soggetto. Il concetto rimane sempre lo stesso: non cerchiamo di rubare l’essenza dell’anima della persona ritratta, cerchiamo piuttosto di dare la nostra personale interpretazione di ciò che essa rappresenta.

Nella vostra carriera avete fotografato centinaia di personaggi famosi. C’è qualcuno che vi ha particolarmente colpito?

Ci sarebbero decine di aneddoti curiosi, ma ad averci colpito sono state l’umanità e l’umiltà di alcuni personaggi. Conserviamo un bellissimo ricordo di Ben Harper, che in occasione di uno shooting a Milano passò una domenica intera insieme a noi suonando e chiacchierando. Un altro personaggio mitico che abbiamo incontrato è Alex Zanardi: autoironico, semplice e disponibile, un grande esempio di tenacia nell’affrontare la vita.

In mezzo a tutte queste commissioni commerciali, c’è stata occasione di portare avanti anche dei progetti personali?

Per disgrazia o per fortuna abbiamo sempre lavorato tantissimo, quindi c’è stato poco spazio per realizzare progetti personali. Ultimamente ci siamo dedicati a una ricerca sul mondo del cosplay: siamo stati al Comicon di Napoli e abbiamo cercato di entrare in questo ambiente che in Italia si sta diffondendo sempre di più. Abbiamo scoperto che gli appassionati di cosplay provengono da qualsiasi estrazione sociale e svolgono le professioni più disparate. Il nostro progetto è stato un’interpretazione dei ritratti volto alla ricerca dell’umanità reale che sta dietro al travestimento. Sorprendentemente, il risultato è stato l’opposto: sembrava che le persone fossero diventate le maschere del personaggio interpretato.

Davanti ai rapidi e profondi cambiamenti del panorama professionale degli ultimi vent’anni non vi siete mai fermati, anzi siete riusciti ad anticipare i tempi e a cavalcare l’onda. Cosa consigliereste a un giovane fotografo che si affaccia al mercato del lavoro di oggi?

Stiamo notando che tra i ragazzi che utilizzano la fotografia come linguaggio c’è una grande lacuna culturale: molti di loro non conoscono i maestri e i pilastri del passato, alcuni non sanno nemmeno chi fosse Richard Avedon. Viviamo tutti in un mondo in cui la fotografia è estremamente diffusa, ma è difficile soffermarsi su un’immagine e leggerla più nel profondo. Quello che certamente possiamo consigliare è di studiare, leggere, osservare e capire: queste azioni, accompagnate a uno studio tecnico, estetico e autoriale, sono fondamentali per riuscire a emergere e distinguersi nel caos contemporaneo.