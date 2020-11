‘Love is a Verb’: le sculture di plastilina di Tatiana Brodatch

Tatiana Brodatch è un’artista russa originaria di Mosca ma milanese d’adozione. Nella città lombarda ha studiato da architetto, poi dal 2015 ha deciso di stabilirsi definitivamente in zona Corso Sempione, uno dei quartieri storici di Milano, dove ha aperto il suo studio e dove lavora. Nel corso degli anni si è fatta conoscere per le sue sculture di plastilina, oggetti che indagano i rapporti umani, le riflessioni personali, i dubbi e le contraddizioni tipiche della natura umana. Le sculture diventano tangibili, sembrano prendere vita, giocando con le nostre percezioni e spingendo chi le osserva a porsi delle domande con curiosità. Il suo lavoro è stato presto notato e apprezzato dal pubblico, in particolare da chi lavora nel mondo del design, e Seletti ha deciso di presentarlo nella sua collezione. Abbiamo fatto visita a Tatiana nel suo studio e l’abbiamo intervistata per Ultima Edizione.

Ci racconti qualcosa di te e della tua esperienza professionale?

Sono nata e cresciuta a Mosca. nel 2000 mi sono laureata in architettura e per 15 anni ho lavorato come architetto. Nel 1999 con l’Erasmus sono venuta a studiare architettura al Politecnico. Ho scoperto Milano, città che mi ha subito fatto innamorare perché risuonava di tutto ciò che mi interessava: design, architettura, moda. Tra studio e lavoro sono rimasta per quasi tre anni, ma anche più avanti ho fatto in modo di tornare spesso. Milano per me è sempre stata una grande fonte di ispirazione. Nel 2013 è arrivata la plastilina ed è subito diventata una parte molto importante della mia vita. Sentivo di aver trovato il mio linguaggio, con il quale potevo parlare dell’argomento che mi interessava davvero: la natura umana. Ho mollato l’architettura e mi sono concentrata sulla mia nuova passione. Lavoravo ogni giorno e dopo un anno avevo abbastanza materiale per organizzare la mia prima mostra, proprio a Milano. Ho deciso di realizzare il mio vecchio sogno e mi sono iscritta all’accademia di Brera.

Quindi ti sei trasferita di nuovo a Milano?

Sì, nel 2015 sono tornata a vivere nella mia amata Milano. Continuavo a fare i miei progetti, ho trovato un piccolo negozio vicino a casa mia che è diventato il mio studio e a volte anche spazio espositivo. Negli anni successivi ho portato avanti diversi progetti – residenze artistiche, collaborazioni nell’ambito della moda, design, illustrazioni, ritratti, animazioni, sperimentazioni con vari materiali. Nel 2018 ho realizzato la mostra Love is a Verb. L’ho presentata a Milano e poi a Parigi. Era un’istallazione: un letto con 35 figure di plastilina, catturate nell’atto d’amore, il tutto accompagnato da un film animato che metteva in movimento le figure sul letto. Qualche tempo prima avevo incontrato Stefano Seletti e Maurizio Cattelan, che mi avevano proposto di collaborare con Seletti. Abbiamo fatto una serie di 8 personaggi e l’abbiamo chiamata Love is a Verb. Ora stiamo preparando altri due progetti.