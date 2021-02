Nicoletta spiega così il suo lavoro: «Le mie fotografie sono una performance: sono come un libro, ma al posto delle parole c’è pelle, voce, memoria, amore. Mi piace utilizzare le maschere perché le trovo uno strumento per essere sincera, per comunicare al mondo che io sono quello che vedi. Le mie maschere sono un ponte per staccarmi da me e raggiungere gli altri».