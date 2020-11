‘Così lontano dalla primavera’, la photo novel che racconta l’isolamento

«Così, le fotografie raccontano tutto ciò che accade al protagonista dentro casa, interpretando come lui vive l'isolamento. Le illustrazioni, invece, rappresentano non solo le vicende della protagonista femminile, ma anche tutte le immagini che provengono dall’esterno tramite schermi di televisori, tablet, cellulari e computer.

Tutte le immagini che Ottavia ha illustrato riproducono scatti che ho recuperato dai miei precedenti lavori negli Stati Uniti, ma anche frame di film, serie, documentari, trasmissioni televisive e musicali: Thelma & Louise, Il grande Lebowski, Better Call Saul, Unabomber - In His Own Words, Propaganda Live, Bruce Springsteen e Patti Scialfa che cantano la canzone Jersey Girl».