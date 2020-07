‘ArcadiaXStefano’: storia fotografica di una drag queen

Un lugo e approfondito percorso di conoscenza reciproca, che si traduce non soltanto in una lettura artistica, ma anche umana. È la storia del rapporto tra Antonio Miucci e Stefano Filipponi, in arte Arcadia, che nel corso di due anni si sono scambiati sensazioni, emozioni ed esperienze. Ne è nato un progetto fotografico che scava nell’intimità della drag queen Arcadia, un racconto che approfondisce la sfera personale e quella dell’alter ego artistico, in un viaggio tra musica, creatività e totale libertà espressiva. Abbiamo chiesto ad Antonio (A.M.) e Arcadia (S/A) di raccontarci qualcosa di più sul loro legame e su come nasce questo progetto caleidoscopico.

Chi è Arcadia e come nasce questa storia?

A.M.: Stefano Filipponi, in arte Arcadia, è un cantautore, artista e performer che vive a Milano. Questa storia nasce da un profondo e coinvolgente processo di conoscenza tra me e Stefano/Arcadia, con l’obiettivo di scoprire la persona dietro l’artista e l’artista dietro la persona. Dall’animo gentile, unico e autentico, è tra le persone più talentuose che abbia mai incontrato. Durante questi ultimi due anni, lungo i nostri incontri, sentivo che Stefano, di per sé molto introverso, si apriva pian piano con me e io, a mia volta, con lui.

Com’è il vostro rapporto e cosa hai scoperto durante questi anni di conoscenza?

A.M.: Mi ha permesso di comprendere il suo mondo e spalancando le porte mi ha invitato a entrare: ho sceso un milione di scale e sono arrivato ad Arcadia. A un tratto, il suo mondo è diventato anche il mio: Stefano/Arcadia mi hanno dato il benvenuto in un’affascinante, meravigliosa, travolgente, romantica, inaspettata dimensione glittered-chic-pop-kawaii. Assieme abbiamo celebrato, con orgoglio, il coraggio e l’empatia, l’arte e la musica, l’identità e la diversità, il Camp e la libertà creativa. Entrambi ci siamo fidati ciecamente l’un dell’altro, dedicando passione e costanza in questo lavoro mediante un sincero scambio emotivo e personale, tramutatosi oggi in un bellissimo rapporto di amicizia.