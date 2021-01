Alla scoperta dell’Isola che non c’è: la fotografia di Valeria Pierini

«'First I think and then I draw around my think', nel caso di questi racconti succede esattamente il contrario: la linea verbale che li disegnerà, prende avvio senza alcun 'think' previo, c'è come un enorme coagulo, un blocco totale che è già il racconto. Una certa gamma di racconti nasce da uno stato di trance, anormale secondo i canoni della normalità', quantomeno del normale processo creativo, aggiungo io'. Julio Cortázar esprime benissimo quello che è successo a me mentre ho creato 'Northern Sea', già nella sua fase di acquisizione delle immagini, per poi approdare anche in quella di selezione e manipolazione ed editing».