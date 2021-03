‘Tribute to la Bata’: la questione femminile nelle fotografie di Lucia Herrero

Quella delle nostre nonne è generazione che non viene raccontata e ascoltata più di tanto. Il termine spagnolo Bata, in italiano, indica l’abito o il camice da lavoro, indumento tipico di molte donne di una certa età. Le fotografie sono ambientate a Villarmienzo, un paesino della Spagna profonda (Castilla y León) immerso nelle pianure di grano e quasi disabitato. La fotografa ha coinvolto sei donne locali di 80 anni, che hanno posato per lei. Herrero le ha vestite con le classiche “batas”, con l’aggiunta di dettagli realizzati dall’artista.