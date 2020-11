Red Power: le stampe inedite della 1up crew

Venerdì 20 novembre a mezzanotte è uscito su Redpower il nuovo progetto indipendente di Sha Ribeiro, fotografo poliedrico milanese ma, al contempo, sempre attento alle subculture e ai nuovi movimenti emergenti. L’idea di questo progetto origina dalla mostra personale della 1up crew inaugurata lo scorso maggio 2019 alla Galleria Avantgarden; in quella occasione era stata scattata una foto unica su negativo a lastra 20×25, in cui è ritratta l’immagine della Crew decontestualizzata dal loro habitat naturale, la strada. La fotografia era parte integrante della mostra. Red Power è un estratto di due fotografie inedite, che vengono messe in vendita al pubblico per la prima volta con l’intento di rendere accessibile per tutti qualcosa di iconico. Come per la foto, lo scopo di questo progetto è quello di decontestualizzare non solo gli artisti ritratti, ma anche l’idea stessa di arte come qualcosa di inaccessibile.

La caratteristica di queste fotografie è la stampa in camera oscura, direttamente da negativo medio formato 6×7, in maniera completamente analogica e senza nessun tipo di intervento digitale, al fine di ottenere il massimo di qualità e risoluzione finale. Le opere acquistate (in open series) possono essere firmate ed autenticate dal fotografo e saranno disponibili online solamente e unicamente per un periodo limitato: da oggi fino al 6 dicembre 2020.

