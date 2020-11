Deborah Larocca nasce a Firenze nel 1992 e fin da bambina si interessa a tutto ciò che riguarda il mondo dell’arte, in particolare cinema e fotografia. Nell’ottobre 2016 entra a far parte della Scuola Internazionale di Fotografia e Narrazione Visiva APAB di Firenze, dove si diploma e ottiene la qualifica di Tecnico per la Produzione di Prodotti Fotografici, Audiovisivi, Grafico - Editoriali e Storytelling. Successivamente inizia a lavorare come fotografa per aziende e webzine per poi specializzarsi nel ritratto, ispirandosi alle particolarità espressive dei volti e cercando di coglierne ogni sfumatura e caratteristica. Nel novembre 2019 si iscrive alla Fondazione Studio Marangoni di Firenze dove consegue un Master in Ritratto.