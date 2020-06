Ludovica Anzaldi, le donne raccontate dalle donne

'Human Range' vuol dire gamma, serie, assortimento, ventaglio umano. È la tavolozza del pittore fatta di diverse sfumature, gusti, storie e identità. È una narrazione sulle donne, fatta dalle donne, per tutti quanti. È il frutto di una collaborazione che nasce grazie al rapporto di fiducia e di complicità che si è instaurato tra l'artista e ognuna delle modelle. È un puzzle dove ogni protagonista ha deciso di raccontarsi a modo suo attraverso i miei occhi, il cui scopo è quello di mostrare a queste donne non come il frutto della visione altrui, ma come oggetto del proprio desiderio. Toni Morrison diceva: "La funzione della libertà è di liberare qualcun altro" e Nina Simone che la libertà consisteva nell'avere "Nessuna paura". Queste foto raccontano momenti di libertà, senza paura.