Kevin Osepa: ‘Mester Blousé’ e la tradizione spirituale di Curaçao

Partendo dalla storia e dalla cultura di Curaçao, comincia a documentarsi per scoprire una nuova narrazione dal punto di vista dei locali e non dalla prospettiva coloniale europea, che ha già studiato sui banchi di scuola. Rimane particolarmente affascinato dagli ancestrali rituali religiosi, proibiti durante il periodo di dominazione olandese, e di come i suoi avi continuarono a praticarli in segreto, per mantenere viva un’antica tradizione che rischiava di essere cancellata.



Altá. From the series "Mester Blousé." © Kevin Osepa