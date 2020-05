I Magredi, dal friulano terra magra, visti dall’alto di un satellite appaiono come una macchia bianca circondati dal territorio verde del Friuli. Il Magredo è costituito da materiale alluvionale recente molto permeabile e ospita una flora assai povera, ma con una biodiversità unica nella regione e in Europa, con una estensione tale da ricordarne, per vastità e caratteristiche, la Pustza ungherese.

L’amore e l’attenzione per il territorio in cui vive e lavora ha portato Alessandra Di Ronza a realizzare un’interessante opera sui Magredi intitolata Il Sublime in un Paesaggio Alterato dall’Uomo, in cui viene posta l’attenzione sugli interventi dell’uomo e sulle tracce e le alterazioni ancora oggi ben visibili. Composta da 12 fotografie in b/n, realizzate con pellicola all’infrarosso dai forti contrasti e dalla bassa nitidezza, il progetto ci invita a osservare il paesaggio per andare, citando l’artista «oltre il visibile». Queste fotografie, in parte astratte, trasmettono e suscitano sentimenti relativi al nostro rapporto con la natura, che ci interrogano sul nostro modo di vivere su questo pianeta.

Le forti contrapposizioni tra i primi piani bianchi, che ritraggono i segni degli interventi dell’uomo in rapporto allo sfondo identificato in una natura scura, intatta, indefinita e in attesa, sono un invito a riflettere sul nostro rapporto con la natura, spesso conflittuale e quasi sempre utilitaristico. Ma non solo: osservando e leggendo queste opere in silenzio, concentrandoci su di esse, è possibile scorgere un’equivalenza tra i paesaggi e i segni lasciati sul nostro vissuto dalle esperienze della vita. Ogni opera rappresenta una porzione di paesaggio, non ce n’è una uguale all’altra, sono tutte simili e tutte diverse come le nostre molteplici personalità, si evolvono, crescono, maturano e scompaiono. Nel corso della nostra vita le esperienze e gli agenti esterni, siano essi persone o incidenti, lasciano segni più o meno permanenti e profondi sulla nostra esistenza e nel nostro subconscio. Le foto di Alessandra Di Ronza sono in grado di mettersi in relazione con il nostro subconscio estraendo sentimenti e sensazioni diverse. Ognuno vi vedrà o vivrà qualcosa di se stesso che potrà essere sgradevole o bellissimo, a seconda del nostro vissuto. Leggere le sue fotografie è come leggere dentro la nostra vita.

Alessandra Di Ronza, classe 1993, è una fotografa che vive e lavora a Pordenone. Ha frequentato il Liceo Artistico “Giovanni Sello” di Udine (Corso di Fotografia e Filmica) ed il LABA (Libera Accademia di Belle Arti) di Firenze. Ha inoltre frequentato presso la galleria STILL di Milano il Photographic Exhibition Management Course 2019-2020.