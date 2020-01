Laureata in architettura a Venezia Rosa Romei indaga, attraverso la lente delle macchina fotografica, la soglia dello spazio domestico, inteso come confine tra il mondo esterno e lo spazio familiare. Definendo i dettagli e i contorni degli interni, cerca di raccontare chi questi spazi li abita: gli oggetti non fanno altro che occupare uno spazio che ogni persona riempie in modo diverso.



Foto © Rosa Romei