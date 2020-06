Cinque giovani fotografi italiani da seguire assolutamente su Instagram

Nel mare magnum dei social network, è facile perdersi in contenuti poco interessanti e trovarsi il feed intasato da immagini viste e riviste, meme che fanno gelare il sangue e selfie sgranati. Con Black Camera abbiamo cercato di risolvere il problema, proponendovi una selezione di cinque giovani fotografi emergenti e talentuosi da seguire assolutamente.

Giacomo Infantino

Fotografo originario della provincia di Varese, con il suo lavoro ha raccontato la sua terra. Un’indagine introspettiva dei luoghi della sua provincia e della relazione intima e complessa che essa costituisce. La produzione di Giacomo, ricca di influenze cinematografiche e sfumature sognanti, è il tentativo concreto di dare forma e significato a un immaginario che l’autore evidenzia per tutta la sua ricerca artistica, tenendo come riflessione centrale l’identità dell’uomo letta attraverso il paesaggio che lo circonda.

www.giacomoinfantino.com

Roselena Ramistella

Dalla passione per la medicina e l’archeologia fino alla scelta della fotografia come professione. La storia di Roselena è un grande esempio di come seguire le proprie passioni possa portare a risultati inaspettati ed esperienze magiche, come il viaggio a dorso di mulo alla scoperta di una Sicilia bucolica, sospesa nel tempo e nello spazio. Con il suo progetto Deepland ha vinto il Sony World Photography Award.

Guido Borso

Le sue prime esperienze nel mondo della fotografia sono state istintive, figlie di una pura passione che lega musica e immagini. Un giorno, sfogliando un libro di Ed Templeton, ha capito che la fotografia era la sua strada e così ha deciso di seguirla. Con il suo progetto Daily Dose ha scattato almeno una foto al giorno, nell’arco di tutto un anno, che aveva come oggetto ciò che gli capitava di vedere davanti agli occhi, dal punto di vista di uno spettatore quasi passivo.



Iamwinter – Paolo Barretta

Grande appassionato di musica e fotografia, Paolo Barretta – in arte I Am Winter – ha costruito con le immagini un mondo introspettivo fatto di memoria, ricerca personale, cromatica e identitaria. Negli ultimi tempi ha partecipato a Master of Photography, ha lavorato con Gucci e con il musicista britannico Fink.



Chiara Fossati

La sua ricerca si concentra principalmente sul tessuto urbano, con un’attenzione particolare ai rapporti tra le comunità che popolano le perfierie delle città. Nel 2018 il suo progetto Villaggio dei Fiori, un lavoro di ricerca sull’omonimo quartiere nell’ovest Milano, ha vinto il Premio Pesaresi al SI Fest di Savignano sul Rubicone.