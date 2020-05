Ritratti dall’Italia in quarantena

Un viaggio nell’Italia rinchiusa in quarantena da mesi: Nicola Cordì è entrato - virtualmente - con la sua macchina fotografica nelle case di ragazzi e ragazze per tutto il paese, raccogliendo le testimonianze e le impressioni di ciascuno. Ne è nato un racconto che va a comporre un dittico, dove a emergere sono l’umanità e la spontaneità delle persone in relazione al luogo in cui vivono, che dalle loro stanze sognano di poter tornare presto alla vita di tutti i giorni.



«Se noi fossimo stati ancora oggi separati da 400 km questo periodo sarebbe stato ancora più difficile» M. e A.



Foto: Nicola Cordì