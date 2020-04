Le fotografie di Lisa Borgiani ci raccontano il sentimento europeo

Un viaggio fotografico itinerante nel cuore pulsante delle principali città e capitali europee. Il progetto di Lisa Borgiani è un corollario di ritratti e interviste a varie tipologie di persone: imprenditori, immigrati, professori, studenti, intellettuali, a cui viene rivolta sempre la stessa domanda: “What is Europe to you?”

La risposta viene rappresentata attraverso le immagini, con due ritratti in bianco e nero di ogni persona, dove viene messa in risalto la parola chiave che riassume la loro idea di Europa. L’obiettivo finale è quello di descrivere il sentimento dei cittadini europei comuni in un momento storico molto complesso, nella maniera più spontanea possibile. Una volta creata la mappatura di ogni città, che viene suddivisa per zone, Lisa Borgiani comincia il suo viaggio girando per le strade a fotografare e a intervistare i soggetti che le sembrano più rappresentativi. Il risultato è un collage di immagini e sentimenti dell’anima europea in continua evoluzione.

Il reportage europeo è iniziato con due viaggi: Atene, in occasione delle elezioni parlamentari greche nel 2019 e Berlino, in occasione del 30° anniversario della caduta del Muro. Testi e interviste vengono realizzati sul posto dalla giornalista Marta Ottaviani. Nel 2020 il progetto è arrivato anche a Milano, nei primi giorni della pandemia Covid-19: un viaggio molto particolare per le strade di una città al centro del mondo del design, della moda e della finanza, che giorno dopo giorno sta vedendo le sue strade svuotarsi in attesa di un ritorno alla normalità.

Non appena sarà possibile, il viaggio proseguirà a Roma, Londra, Dublino, Bruxelles – cuore politico dell’Europa – Parigi e le sue banlieu, Madrid, Varsavia, Budapest e i Paesi del Patto di Visegrad, Vienna e le repubbliche baltiche. Le immagini e le interviste sono raccolte in volumi fotografici a cura di Alessandro Colombo e sono cosultabili qui.