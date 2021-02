Il progetto di Valentina Giola nasce nel 2017, per raccontare come si svolge in questo territorio la vita alla luce del giorno e durante la sua totale assenza di notte. Escludendo le zone turistiche, caratterizzate dai grandi resort e impianti turistici, che riproducono con continuità lo stato di illuminazione tipico della vita occidentale, l'autrice si è concentrata sulle isole di Nosy Be e Nosy Iranja, in Madagascar.