«Il festival dura due giorni e mezzo: la prima sera la Community Hall è illuminata solo esternamente da un lampione, intorno ad essa c'è il buio totale; all'interno della struttura la comunità è in fermento per i preparativi. L'accesso è gratuito per tutti dal secondo giorno del festival. Durante il primo giorno, i bambini rimangono fuori dal perimetro della Community Hall, cercando di osservare e ammirare i loro idoli, i Metal Cowboys».