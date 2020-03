‘Collective unconsciousness’, un reportage racconta l’emergenza coronavirus a MIlano

Durante le prime settimane dall’inizio dell’emergenza Covid-19 in Italia, ognuno di noi ha reagito in modo diverso. Chi, terrorizzato dal virus, faceva scorte di pasta nei supermercati (penne rigate, quelle lisce sono state lasciate sugli scaffali), amuchina e mascherine, e chi sottovalutava il problema continuando a vivere come se non fosse successo nulla. Mattia Giordano gira per le strade del centro di Milano mettendo in risalto gli stati d’animo creati dalla disinformazione.



Collective unconsciousness © Mattia Giordano