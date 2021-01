Capitol Hill: immagine e corpo dell’eversione americana

Quello che la fotografia ci racconta di se stessa è oggetto di dibattito sin dai tempi della sua nascita, nei primi decenni del XIX secolo. Lo statuto di questo linguaggio non ci permette ancora di definire con oggettività il suo ruolo all’interno dello scenario della cultura umana, almeno non in maniera definitiva. Ma una delle forme che la fotografia ha – in quanto linguaggio – è quella di documento, di fonte, di imprescindibile testimonianza dello stato delle cose. Il fotografo è testimone di un accaduto, di un è-stato, e come tale assume un ruolo fondamentale nella definizione storiografica; il testimone assume un potere, si fa carico dell’operazione di trasmissione di un dato evento, o di una sequenza di fatti.

In queste ore dagli Stati Uniti sta arrivando un’enorme quantità di questo genere di fonti fotografiche. Le immagini rimbalzano sui media, si riproducono in modo trasversale e ci inducono a dibattere di nuovi scenari. Fotografie aventi come oggetto il delinearsi di una situazione che non si era mai data all’interno del panorama politico nordamericano adesso riportano all’attenzione mondiale cause ed effetti del risultato dell’ultima tornata elettorale statunitense. Nel giorno della ratifica da parte di Camera e Senato della vittoria dei democratici Joe Biden e Kamala Harris, centinaia di manifestanti sostenitori di Donald Trump hanno attaccato in forze – molti di essi armati – la sede del Campidoglio a Capitol Hill, a Washington riuscendo a fare irruzione all’interno del palazzo, invadendo uffici e camere, prendendo possesso degli scranni del potere e ritraendosi orgogliosi in autoscatti celebrativi di un atto eroico che fa molto patriota 2.0. La composizione sociale di tale massa è eterogenea e composita, ma non è difficile intuire a quale matrice politica appartenga, odori stantii di miasmi reazionari e squadristi aleggiano nella capitale, si impadroniscono della pubblica piazza suggerendo all’opinione pubblica il timore dell’eversione.