William Shakespeare vaccinato contro il Coronavirus

Esistono fotografie che sono entrate prepotentemente nell’immaginario collettivo e sono diventate l’emblema di eventi cruciali della nostra storia. Immagini in grado di toccarci nel profondo, di farci emozionare, gioire o inorridire. Se per esempio pensiamo a una fotografia capace di descrivere la Guerra Civile in Spagna, non possiamo fare altro che pensare allo scatto del miliziano di Robert Capa. Alcune fotografie riescono ad andare oltre alla semplice documentazione storica, trasformandosi nel simbolo di qualcosa di più ampio, destinato a durare nel tempo.

In questa immagine vediamo William Shakespeare, omonimo del grande drammaturgo inglese, ricevere una delle prime dosi del vaccino Pfizer-Biontech all’ospedale universitario di Coventry, in Inghilterra. Sarà questa la fotografia che, pur nella sua semplicità compositiva, ricorderemo nel futuro come l’immagine simbolo della sconfitta del coronavirus?