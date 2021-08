Una giornata storica per lo sport italiano

A volte per diventare leggenda bastano pochi minuti; tanto è servito all’Italia per riscrivere la storia dell’atletica leggera. Alle 21.42, ora di Tokyo, Gianmarco Tamberi diventa campione olimpico di salto in alto, alle 21.52 Marcell Jacobs vince la gara dei 100 metri, unico italiano a conquistare la gara regina delle Olimpiadi. Una serata, quella del 1° agosto 2021, difficile da dimenticare e da spiegare. Subito dopo la fine dei 100 metri, Tamberi è corso ad abbracciare il collega azzurro Jacobs. In questo scatto, che immortala un momento storico, i due campioni si abbracciano avvolti dal tricolore.