Patrick Zaki, finalmente libero

Il 7 dicembre 2021, dopo oltre 22 mesi di prigionia, un tribunale egiziano ha ordinato la scarcerazione del ricercatore Patrick Zaki. Il suo arresto aveva attirato l’attenzione della stampa internazionale e inasprito i rapporti diplomatici con l’Egitto. La situazione rimane ancora molto delicata: Zaki, a febbraio, dovrà affrontare un processo in cui è accusato di diffusione di notizie false, danno alla sicurezza nazionale e incitamento al colpo di stato. In questa fotografia vediamo l’abbraccio trar Patrick Zaki e la madre, fuori dalla stazione di polizia Al Mansurah. La sua prima dichiarazione dopo la scarcerazione: «Voglio essere in Italia il prima possibile. Appena potrò andrò direttamente a Bologna, la mia città, la mia gente, la mia università e voglio dire molte grazie agli italiani, a Bologna, all’Università, ai miei colleghi, a chiunque mi abbia sostenuto».