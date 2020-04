Nell’epicentro della pandemia i tamponi si fanno nei parcheggi

New York 2020, una donna sofferente viene sottoposta al tampone per il Covid-19 all’interno di un parcheggio di Jericho. Non è la scena di un film, ma un frammento reale di quello che sta accadendo dall’altra parte del mondo. Un’immagine che ci porta all’interno della lotta quotidiana al coronavirus negli ospedali più colpiti degli Stati Uniti. Un inferno dove tutti, dai medici agli infermieri, fino alle professionalità di supporto, lavorano in condizioni estreme per salvare quante più vite possibile.